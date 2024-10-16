Daniel Güiza 44 yaşında olmasına rağmen emekli olmayacağını açıkladı!

16 Ekim 2024 00:33 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 00:36

Fenerbahçe'nin eski İspanyol golcüsü Daniel Güiza, futbolu bırakıp emekliği olmayı düşünmediğini açıkladı. Güiza, "Futboldan keyif alıyorum çünkü hoşuma gidiyor ve hala futbola olan sevgimi kaybetmedim. 44 yaşındayım ve birkaç yıl daha oynamayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

İspanya​'da amatör lig takımlarından UD Rotena'da forma giyen Daniel Güiza futbol​ kariyerine birkaç yıl daha devam etmek istiyor.

Marca'ya verdiği röportajda futboldan keyif aldığını söyleyen deneyimli golcü, şimdilik emekliliği düşünmediğini söyledi.

"BİRKAÇ YIL DAHA OYNAMAYI UMUYORUM"

Güiza, "Futboldan keyif alıyorum çünkü hoşuma gidiyor ve hala futbola olan sevgimi kaybetmedim. 44 yaşındayım ve birkaç yıl daha oynamayı umuyorum." açıklamasında bulundu.

VAR'ın futbola zarar verdiğini belirten Güiza, "Futbol artık çok fazla güçle ve kuvvetle alakalı. Futbol artık sıkıcı. Her şey bir makine tarafından kontrol ediliyor. Futbol kaybediliyor. Doğallık kayboldu. VAR'ı yarın kaldırırdım." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE​ GÜNLERİ

Daniel Güiza, Fenerbahçe formasıyla 98 maça çıkarken 35 kez fileleri havalandırmıştı.

GÜİZA'NIN KARİYERİ

Xerez altyapısında yetişen Daniel Güiza daha sonra Dos Hermanas, RCD Mallorca, Huelva, Barcelona B, Cuidad Murcia, Getafe, Fenerbahçe, Johor DT, Cerro Porteno, Cadiz, Sanluqueno, UD Algaida ve CD Rota'da oynadı.