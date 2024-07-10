Davinson Sanchez'e dev teklif! Galatasaray bonservisini belirledi

10 Temmuz 2024 09:44 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 09:44

Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Davinson Sanchez, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. İtalyan ve İngiliz ekiplerinin Kolombiyalı stopere talip olduğu öne sürüldü.

İTALYAN DEVİ KESENİN AĞZINI AÇTI

Bir süredir adı Napoli ile anılan Kolombiyalı yıldıza Serie A devinin çok ciddi bir teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Çizme basınına göre; Napoli'nin Kolombiyalı stoper için 20 milyon Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.

GALATASARAY DEV BONSERVİS BEKLİYOR

Haberlerde Galatasaray'ın beklentisinin ise 30-35 milyon Euro bandında olduğu, bu nedenle teklifin kabul edilme ihtimalinin düşük olduğu detayı da yer aldı.

Napoli'nin resmi teklif için Copa America'nın bitmesini beklediği iddia ediliyor. Sanchez'li Kolombiya, Copa America yarı finalinde bu gece sabaha karşı 03.00'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek.

EVERTON DA PEŞİNDE

Öte yandan Jarred Branthwaite'ı 45 milyon Euro'ya Manchester United'a gönderen Everton, Copa America'da başarılı bir performans sergileyen Davinson Sanchez'i gündemine aldı.

Sarı kırmızılı takımın 9.5 milyon euroya transfer ettiği Davinson 32 maça çıktı, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.