Davinson'un yıldızlaştığı maçta Kolombiya, Uruguay'ı yenerek finale yükseldi! Maç sonu ortalık karıştı

11 Temmuz 2024 09:21 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 09:22

Copa America'da sabaha karşı oynanan yarı final maçında Kolombiya, Uruguay'ı 1-0 yenerek finale yükseldi.

Kolombiya'ya galibiyeti getiren golü 39. dakikada Jefferson Lerma kaydetti. Kolombiya'da Daniel Munoz, ilk yarının sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

FİNALDE RAKİP LİONEL MESSİLİ ARJANTİN

Uruguay'ı 1-0 deviren Kolombiya, 15 Temmuz'da oynanacak finalde Kanada'yı 2-0'lık skorla geçen Arjantin'in rakibi oldu.

DAVİNSON SANCHEZ MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Davinson Sanchez, Uruguay karşısında Kolombiya'nın en fazla ikili mücadele kazanan ve en fazla top çalan ismi olurken hava topu da kaybetmedi. (Opta)

Kolombiyalı yıldız bu performansıyla Uruguay-Kolombiya maçının adamı seçildi.

MAÇ SONRASI ORTALIK KARIŞTI!

Kolombiya - Uruguay maçının son düdüğü sonrası yaşanan olaylar gündem oldu.

Uruguaylı futbolcuların Kolombiyalı taraftarlarla kavga ettiği anlar dikkat çekti. Uruguay'ın yıldızı Darvin Nunez'in kaybedilen maçın ardından taraftarlarla yumruk yumruğa kavga etmesi gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

Güvenlik güçleri çıkan olayları önlemekte zorluk yaşadı.