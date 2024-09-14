De Rossi, Zalewski transferi hakkında konuştu! 'Benim yetkim dışında'

14 Eylül 2024 17:40 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 17:55

Galatasaray'ın istediği Polonyalı futbolcu Nicola Zalewski, kulübü Roma'da kadro dışı kalmıştı. İtalyan teknik direktör De Rossi, futbolcusu hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalyan takımı Roma'nın teknik direktörü Daniele De Rossi, Galatasaray'ın transferini bitiremediği futbolcu Nicola Zalewski ile ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın Polonyalı futbolcu Nicola Zalewski transferi hakkında Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi açıklamalar yaptı.

"HER ŞEY SÖZLEŞMESİYLE İLGİLİ"

İtalyan çalıştırıcı, Zalewski'nin sözleşme imzalarsa geri dönebileceğini vurgulayarak, "Bu karar kulüp tarafından alındı ve bana birkaç gün önce bildirildi. Her şey sözleşmesiyle ilgili. Futbolda kesin olan hiçbir şey yok ve eğer sözleşme yenilenmesi konusunda bir anlaşma sağlanırsa, geri döneceğini düşünüyorum. Ancak ne söyleyeceğimi bilmiyorum, çünkü bu benim yetkim dışında bir konu." ifadelerini kullandı.

"BENİM YETKİMDE DEĞİL"

Genç teknik adam, kendisine gelen "Verilen kararı doğru buluyor musunuz?" sorusunu işe şu sözlerle yanıtladı:

"Yanlış kişiye soruyorsunuz çünkü bu benim kararım değildi. Teknik kararlarımı Nicola üzerinde de yaptım. Geçtiğimiz Mayıs ayında, istediğimi göremediğim için ayrılabilecek bir oyuncu olduğunu söylemiştim. Bu hazırlık döneminde farklı şeyler gördüm. Onu oynattım ve önemli oyuncularımızdan biri olarak değerlendiriyordum. Kararın içeriği hakkında yorum yapmam doğru olmaz, çünkü bu benim yetkimde değil."