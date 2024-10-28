Derbi öncesi Cumhuriyet Bayramı şenliği!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ekim 2024 19:50 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 19:52
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor. Dev derbi öncesi Rams Park’ta ‘Cumhuriyet Bandosu’ ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şenliği yaşandı. İşte o anlar…
Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı misafir ediyor.
Rams Park’ta ‘Cumhuriyet Bandosu’ ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şenliği yaşandı. İşte o anlar…
Kaynak: tgrthaber.com