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Derbi öncesi Cumhuriyet Bayramı şenliği!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ekim 2024 19:50 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 19:52
Derbi öncesi Cumhuriyet Bayramı şenliği!

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor. Dev derbi öncesi Rams Park’ta ‘Cumhuriyet Bandosu’ ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şenliği yaşandı. İşte o anlar…

Trendyol Süper Lig​'de 10. haftanın kapanış maçında Galatasaray​ evinde Beşiktaş​'ı misafir ediyor.

Rams Park’ta ‘Cumhuriyet Bandosu’ ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şenliği yaşandı.  İşte o anlar…

Derbi öncesi Cumhuriyet Bayramı şenliği! - 1. ResimDerbi öncesi Cumhuriyet Bayramı şenliği! - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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