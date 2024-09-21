Derbi öncesi Galatasaray taraftarından olay pankart! Mert Hakan'a gönderme yapıldı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Eylül 2024 18:18 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 18:38
Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi sarı-kırmızılı taraftarların hazırladığı sarı-lacivertli futbolcuya yönelik hakaret içeren pankart sosyal medyada viral oldu.
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı misafir edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak dev derbi maçı, saat 20.00'de başlayacak.
Maç öncesinde Galatasaraylı taraftarlar, Florya'da Fenerbahçe'nin orta saha futbolcusu Mert Hakan'a yönelik hakaret içeren bir pankart açtı.
İşte o pankart:
GEÇEN SEZONDA HAZIRLAMIŞLARDI
Galatasaraylı taraftarlar, geçen sezonun ikinci yarısındaki maçtan sonra da Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan'ın yer aldığı bir pankart hazırlamıştı.
Kaynak: tgrthaber.com