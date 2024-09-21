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Derbi öncesi Galatasaray taraftarından olay pankart! Mert Hakan'a gönderme yapıldı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Eylül 2024 18:18 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 18:38
Derbi öncesi Galatasaray taraftarından olay pankart! Mert Hakan&#039;a gönderme yapıldı

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi sarı-kırmızılı taraftarların hazırladığı sarı-lacivertli futbolcuya yönelik hakaret içeren pankart sosyal medyada viral oldu.

Trendyol Süper Lig​'de 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe​ evinde Galatasaray​'ı misafir edecek. Ülker Stadyumu​'nda oynanacak dev derbi maçı, saat 20.00'de başlayacak.

Maç öncesinde Galatasaraylı taraftarlar, Florya'da Fenerbahçe'nin orta saha futbolcusu Mert Hakan'a yönelik hakaret içeren bir pankart açtı.

İşte o pankart:

Galatasaray taraftarından olay Mert Hakan pankartı

GEÇEN SEZONDA HAZIRLAMIŞLARDI

Galatasaraylı taraftarlar, geçen sezonun ikinci yarısındaki maçtan sonra da Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan'ın yer aldığı bir pankart hazırlamıştı.

Galatasaray-Taraftarindan-Mert-Hakan-a-Ozel-Pankart-56200_news_big

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Kaynak: tgrthaber.com
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