Derbi öncesi Galatasaray taraftarından olay pankart! Mert Hakan'a gönderme yapıldı

21 Eylül 2024 18:18 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 18:38

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi sarı-kırmızılı taraftarların hazırladığı sarı-lacivertli futbolcuya yönelik hakaret içeren pankart sosyal medyada viral oldu.

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Dev derbi için Aziz Yıldırım iddiası! Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi sürpriz

Bugün Fenerbahçe’nin Galatasaray ile maçı var

Bugün Fenerbahçe’nin Galatasaray ile maçı var

Trendyol Süper Lig​'de 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe​ evinde Galatasaray​'ı misafir edecek. Ülker Stadyumu​'nda oynanacak dev derbi maçı, saat 20.00'de başlayacak.

Maç öncesinde Galatasaraylı taraftarlar, Florya'da Fenerbahçe'nin orta saha futbolcusu Mert Hakan'a yönelik hakaret içeren bir pankart açtı.

İşte o pankart:

GEÇEN SEZONDA HAZIRLAMIŞLARDI

Galatasaraylı taraftarlar, geçen sezonun ikinci yarısındaki maçtan sonra da Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan'ın yer aldığı bir pankart hazırlamıştı.