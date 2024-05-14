"Derin GS taraftarı Pelerini" satışa çıkar çıkmaz tükendi! Taraftardan ilginç derbi hazırlığı

14 May 2024 09:13 - Güncelleme : 14 May 2024 09:14

19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile derbisi olan Galatasaray taraftarı farklı bir versiyonla tribünde olacak. "Derin GS taraftarı Pelerini" olarak üretilen ürün dün gece satışa çıkarıldığı iddia edildi. Pelerinlerin satışa çıkar çıkmaz tükenmesi dikkatlerden kaçmadı.

"DERİN GS TARAFTARI PELERİNİ" SATIŞA ÇIKAR ÇIKMAZ TÜKENDİ!

Bir işletme tarafından üretilen kırmızı ve siyah pelerinlerin etrafında gold bir şerit ve Galatasaray amblemi yer aldı. Pelerinler Harry Potter fantastik film serisindeki pelerinlere benzetildi. Sosyal medyada yer alan pelerinler satışa bin 260 TL'den satışa sunuldu. İddialara göre pelerinler tam bir saat içinde tükendi.

Galatasaray Store'de yer almadı. Öte yandan dün sosyal medyada pelerini giyip dolaşan bir grup genç başka bir vatandaş tarafından görüntülendi. Sosyal medyada Galatasaray taraftarının Fenerbahçe derbisine hazırlandığına dair yorumlar yer aldı.