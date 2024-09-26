Dev stadyum yerle bir oldu! İnanılmaz yıkım anı kamerada
Bir zamanlar 80 bin kişilik kapasiteye sahip olan Malezya'nın ünlü Shah Alam Stadyumu, güvenlik endişeleri ve yıllardır süren kötü bakım nedeniyle yıkıldı. İnanılmaz yıkım anı saniye saniye kaydedildi.
Dünyanın en büyük stadyumlarından biri olan stadyum, 2020 yılında güvensiz ilan edildi ve yıkım çalışmaları Temmuz 2024'te başladı. Tamamen yıkımın Mayıs 2025'te tamamlanması bekleniyor.
DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR KONSER VERMİŞTİ
2017 SEA Oyunları ve Bon Jovi, Deep Purple ve Maroon 5 konserleri gibi önemli etkinliklere ev sahipliği yapan stadyum, Shah Alam Spor Kompleksi (KSSA) ile değiştirilecek. Kapasitesi 35 bin ila 45 bin olan yeni stat, öncelikli olarak futbol maçlarına odaklanacak. KSSA projesinin 2029'a kadar tamamlanması bekleniyor.
BAKIMSIZLIK SONUNU GETİRDİ
Shah Alam Stadyumu, açıldığı günden bu yana Malezya'nın spor ve eğlence tarihinin önemli bir parçasıydı ancak uzun süreli bakımsızlık ve ihmalden muzdaripti ve sonunda kapatılıp yıkılmasına yol açtı.
Vay be stadyumlar böyle bi hal almış haliyle bir hayret