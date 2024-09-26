Dev stadyum yerle bir oldu! İnanılmaz yıkım anı kamerada

26 Eylül 2024 10:23 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 10:30

Bir zamanlar 80 bin kişilik kapasiteye sahip olan Malezya'nın ünlü Shah Alam Stadyumu, güvenlik endişeleri ve yıllardır süren kötü bakım nedeniyle yıkıldı. İnanılmaz yıkım anı saniye saniye kaydedildi.

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Dünyanın en büyük stadyumlarından biri olan stadyum, 2020 yılında güvensiz ilan edildi ve yıkım​ çalışmaları Temmuz 2024'te başladı. Tamamen yıkımın Mayıs 2025'te tamamlanması bekleniyor.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR KONSER​ VERMİŞTİ

2017 SEA Oyunları ve Bon Jovi, Deep Purple ve Maroon 5 konserleri gibi önemli etkinliklere ev sahipliği yapan stadyum, Shah Alam Spor Kompleksi (KSSA) ile değiştirilecek. Kapasitesi 35 bin ila 45 bin olan yeni stat, öncelikli olarak futbol​ maçlarına odaklanacak. KSSA projesinin 2029'a kadar tamamlanması bekleniyor.

BAKIMSIZLIK SONUNU GETİRDİ

Shah Alam Stadyumu, açıldığı günden bu yana Malezya​'nın spor ve eğlence tarihinin önemli bir parçasıydı ancak uzun süreli bakımsızlık ve ihmalden muzdaripti ve sonunda kapatılıp yıkılmasına yol açtı.