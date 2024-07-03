Devre arasında Galatasaray'a gelen Fildişili Serge Aurier'den veda mesajı!

03 Temmuz 2024 20:21 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 20:25

Galatasaray'ın Sacha Boey'i Bayern Münih'e satmasının ardından sağ bek bölgesine transfer ettiği Serge Aurier, takıma veda etti.

BATSHUAYİ'YE ÖZEL MESAJ

Tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Michy Batshuayi için taraftarlara ricada bulundu.

31 yaşındaki oyuncu, "İlk önce sabırlı taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Kısa sürede olsa takımda bulunduğum sürede sevginizi hissettim. Yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalıştım ve burada olduğum için mutluyum. Afrika Kupası'ndaki sakatlığım bana çok vakit kaybettirdi ama kulüp bana güvendiği için teşekkür ederim. Çalışanlara, başkana, gönüllülere, hocaya ve ekibe, bu yolculukta olmamı sağlayan herkese teşekkür ederim. Şampiyon olduk çünkü Türkiye'nin en iyi takımı biziz. Hayatım boyunca kalbimde olacaksınız ve nereye gidersem sizi savunacağım. Sezonu mutluluk ve başarıyla tamamladık. Teşekkür ederim Galatasaray. Evrendeki en iyi koçu alabilirler, asla bizden iyi olamazlar. Michy'ye iyi bakın, kazanan takıma geldi. O gerçek bir karşılamayı hak ediyor." mesajıyla taraftarlara ve kulübe veda etti.