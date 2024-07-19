Didier Drogba devreye girdi, Guela Doue Galatasaray'ı seçti!

19 Temmuz 2024 10:58 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 11:49

Keçiörengücü'nün Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın %20'lik payı için istediği miktar belli oldu!

Keçiörengücü'nün Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın %20'lik payı için istediği miktar belli oldu!

Sağ bek ve 8 numara transferi için gaza basan Galatasaray'da Guela Doue'da mutlu sona ulaşıldı.

Sacha Boey'in ayrılığı sonrasında bu bölgeyi devre arasında Serge Aurier ile yamalamaya çalışan Aslan'da Doue'nin yanı sıra Kopenhag'dan Jelert de listedeydi. Ancak sarı-kırmızılı takımda teknik heyetin istediği ilk isim olarak öne Doue çıktı.

DROGBA DEVREYE GİRDİ, DOUE ASLAN'I SEÇTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Kontratının bitimine 1 sezon kalan futbolcunun ikna sürecinde ise bir Galatasaray efsanesi Didier Drogba devreye girerek Roma'nın da peşinde olduğu oyuncunun rotasını belirledi.

Galatasaray'ın teklifinin ardından Fildişi futbolunun yaşayan efsanesi Drogba'nın kapısını çalan 21 yaşındaki oyuncu aldığı bilgiler sonrasında teklife sıcak yaklaştı.

MALİYETİ DE BELLİ OLDU!

Bir yandan Doue'yi ikna eden sarı-kırmızılılar ise Rennes ile süren uzun pazarlıkların ardından 6 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonuslarla masadan anlaşarak kalktı.

Oyuncuya da 1.2 milyon euro maaş verilecek ve 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

İSTANBUL'A GELİYOR

Genç sağ bekin bugün ya da yarın İstanbul'a gelmesi ve Aslan'ın bu transferi kısa süre içinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

Fildişi Sahilli sağ bek, sağlık kontrollerinden geçerek takıma katılacak.

Rennes altyapısında yetişen Guela Doue geçen sezon 34 maçta forma giydi ve 4 asistlik performans sergiledi.