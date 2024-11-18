Diego Perotti yetenek avcısı oldu!

18 Kasım 2024 20:57 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 21:00

Eski Fenerbahçeli futbolcu Diego Perotti, aktif futbol kariyerine son verdikten sonra yetenek avcısı olduğunu açıkladı.

2020 Ekim'de bedelsiz olarak İtalya Serie A takımı Roma​'dan Fenerbahçe​'ye transfer olan kanat futbolcu Diego Perotti, sarı-lacivertli forma altında talihsiz sakatlıklar yaşamıştı. Sakatlıklar sonrası Fenerbahçe'de sadece 4 maça çıkabilen Perotti, bu karşılaşmalarda 3 gol atma başarısı gösterdi. 2022 Temmuz'da Salernitana​'dan ayrılan Perotti, 2 sene boyunca hiçbir takımla sözleşme imzalamadı ve eylül ayında kariyerini sonlandırdı. Kramponlarını asan Perotti, ara vermeden yeni bir kariyere yelken açtı.

MENAJER OLDU

Perotti, BSM menajerlik şirketinin sahibi Diego Tavano'nun yanında yetenek avcısı olarak çalışmaya başladı. Konuya ilişkin Corriere dello Sport'a açıklamada bulunan Arjantinli, "Menajer Diego Tavano ve BSM ile çalışarak futbolun başka bir yönünü öğreniyor ve keşfediyorum." dedi.

"HAYATIMI PİŞMANLIK DUYMADAN YAŞIYORUM"

Futbolculuk kariyerinin sonlanmasıyla ilgili de konuşan Perotti, "Tabii ki, sakatlıklar nedeniyle kariyerimi sahada bitiremediğim için biraz pişmanlık duyuyorum ama artık durma zamanının geldiğini hissettim. İki ay önce duyuruyu yaptığımda, birkaç gün boyunca midemde sancıları hissettim, kaçınılmazdı, ama şimdi iyiyim ve hayatımı pişmanlık duymadan yaşıyorum" ifadelerini kullandı.