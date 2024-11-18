Diego Simeone, Atletico Madrid ile yol ayrımında!

18 Kasım 2024 17:48 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 17:54

Atletico Madrid'in efsane teknik direktörü Diego Simeone, Atletico Madrid ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 13 yıllık peri masalının sona erecek olmasından ötürü Madrid ekibi listeye 3 teknik direktör adayı belirledi.

Atletico Madrid​'de 2011 yılından beri takımın başında olan teknik direktör Diego Simeone​ ile yolların ayrılma ihtimalinin gündemde olduğu iddia edildi.

Relevo'nun haberine göre; kırmızı beyazlı kulüpte, Arjantinli teknik adam olmadan inşa edilecek bir gelecek planlaması yapılıyor. Haberde, alınması muhtemel bu kararın sportif sonuçlarla bağlantılı olmadığı ancak yönetim kanadında Simeone döneminin sona yaklaştığının farkında olunduğu kaydedildi.

Atletico'ya bu kararı almaya iten sebeplerden biri de, 13 yıldır süren birlikteliğin tecrübeli teknik adamda oluşturduğu yıpranma olarak gösterildi.

LİSTEDE 3 İSİM VAR

Haberde İspanyol kulübünde Arjantinli teknik direktör Diego Simeone'nin yerine 3 aday olduğu belirtildi.

Atletico Madrid'de Simeone sonrası dönem için geçen ilk aday B takımını çalıştıran takımın efsane futbolcularından Fernando Torres olsa da Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery en çok istenen isim olarak ön plana çıkıyor. İspanyol takımı için üçüncü aday ise Villarreal'in hocası Marcelino Garcia Toral.