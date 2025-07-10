Diogo Jota'nın ölümünde polisi yalanlayan ifade! Soruşturma sil baştan

İspanya'nın Zamora kenti yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Liverpool'un yıldızı Diogo Jota ve kardeşi André Silva'nın ölümüyle ilgili şüpheler büyüyor. İki Portekizli futbolcunun ölümüne neden olan kazaya tanıklık eden iki kamyon şoförünün açıklamaları, olayla ilgili hazırlanan resmi polis raporunu yalanladı.

POLİS "AŞIRI HIZ" DEMİŞTİ

Kazaya ilişkin daha önce yayınlanan Guardia Civil (İspanyol Jandarması) raporunda, Lamborghini Huracán marka lüks otomobilin hız sınırını aştığı ve kazanın bu nedenle meydana geldiği belirtilmişti. Ancak kazayı gözleriyle gören iki şoför, bu iddiayı net bir dille reddetti.

“SÜPER SAKİNDİLER, HIZLI GİTMİYORLARDI”

Portekizli tır şoförü José Aleixo Duarte, kazayı görüp cep telefonuyla kayda aldığını, ardından olay yerine müdahale etmeye çalıştığını söyledi. “Aracın içindekilerin kim olduğunu bilmiyordum, ama durdum ve yardım etmeye çalıştım. Ne yazık ki bir şey yapamadım. Ama vicdanım rahat. Gördüklerimi anlatıyorum” diyen Duarte, Diogo Jota’nın kullandığı aracın kazadan sadece beş dakika önce kendisini solladığını belirtti ve ekledi: “Aracın rengini ve markasını net şekilde gördüm. Ne hız yapıyorlardı ne de agresif bir sürüşleri vardı. Son derece sakindiler.”

“HER GÜN O YOLDAN GEÇİYORUM, ONLAR HIZLI DEĞİLDİ”

Kazanın ardından sosyal medyada, alevler içindeki aracın ilk görüntülerini paylaşan kamyon şoförü José Azevedo da benzer ifadelerde bulundu. Aracın yandığını görünce hemen durduğunu ve yardım etmeye çalıştığını anlatan Azevedo, “Ne yazık ki yapabileceğim bir şey kalmamıştı. Aileye başsağlığı diliyorum. O gece orada yaşadıklarımı asla unutamayacağım” dedi.

"BAŞKA BİR ŞEY VARDI"

Azevedo da kardeşlerin hız yapmadığı konusunda ısrar ederek, “Aileye sözüm olsun, aşırı hız yoktu. Yoldan her gün geçiyorum, yolu çok iyi bilirim. O araç çok dikkatli sürülüyordu. Gecenin karanlığına rağmen rengini ve modelini seçebildim. O kazaya hız sebep olmadı, başka bir şey vardı” dedi.

SORUŞTURMA YENİDEN AÇILABİLİR

Tanıkların verdiği bu ifadeler, İspanyol otoritelerin hazırladığı teknik raporla taban tabana zıt. Bu gelişmenin ardından aile avukatlarının yeni bir teknik inceleme talep edeceği ve soruşturmanın yeniden açılması için başvuruda bulunacağı öğrenildi. Diogo Jota ve kardeşi André Silva, Santander’e gitmek üzere yola çıktıkları sırada kullandıkları Lamborghini Huracán’ın kontrolden çıkması sonucu Cernadilla yakınlarında medyanı aşıp yanmıştı.