Domenec Torrent'in yeni takımı belli oldu: İmzayı attı!

15 May 2024 21:50 - Güncelleme : 15 May 2024 22:18

Türkiye'de kısa bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran ve ayrıldıktan sonra boşta olan teknik direktör Domenec Torrent, sürpriz bir takıma imza attı.

Torrent, Meksika ekibi Atletico de San Luis'in yeni teknik direktörü oldu.

GALATASARAY'DA 7 GALİBİYET ALABİLDİ

Galatasaray'da 20 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Torrent, Galatasaray'dan önce Flamengo ve MLS ekiplerinden New York City'yi çalıştırmıştı.

GUARDIOLA İLE 23 KUPA KAZANDI

Kariyerinin büyük kısmını yardımcı antrenör olarak geçiren Domenec Torrent, 8 sezon Pep Guardiola'nın yanında çalışmış ve 23 kupa kazanmıştı.