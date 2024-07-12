Dört büyüklerden Mehmet Büyükekşi'ye destek yok!

12 Temmuz 2024 10:25 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 10:35

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) 18 Temmuz'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

2 ADAY ÇEKİLDİ, 2 ADAY KALDI

İsmail Uyanık'ın ardından dün de Servet Yardımcı çok sert bir açıklamayla adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin karşısında rakip olarak Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kaldı.

Hacıosmanoğlu da 2 adayın yarıştan çekilmesinin ardından kesinlikle adaylığını geri çekmeyeceğini söyledi.

DÖRT BÜYÜKLERDEN MEHMET BÜYÜKEKŞİ'YE DESTEK YOK!

Mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, seçimlerde aday olmak için harekete geçerken Süper Lig'in 4 devinden destek bulamadı.

Sports Digitale'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Mehmet Büyükekşi'ye adaylığı için imza vermedi.

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Nisan ayında yapılan açıklamada 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verildiği açıklandı.

TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü yapılacak.