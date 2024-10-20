Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Dünya Galatasaraylı Victor Osimhen'in golünü konuşuyor! Ronaldo'ya çok yaklaştı

Dünya Galatasaraylı Victor Osimhen'in golünü konuşuyor! Ronaldo'ya çok yaklaştı

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ekim 2024 10:19 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 10:32
Dünya Galatasaraylı Victor Osimhen&#039;in golünü konuşuyor! Ronaldo&#039;ya çok yaklaştı

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar, farklı bir skorla kazanırken Victor Osimhen'in attığı röveşata golü maça damga vurdu. Bu gol sonrası ise dünya basını Cimbom'un Nijeryalı yıldızı Osimhen'i manşetlerine taşıdı. İşte o başlıklar...

Süper Lig​'in 9. haftasında Galatasaray​, deplasmanda Antalyaspor​'u 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar, farklı bir skorla kazanırken Victor Osimhen​'in attığı röveşata golü maça damga vurdu. Bu gol sonrası ise dünya basını Cimbom'un Nijeryalı yıldızı Osimhen'i manşetlerine taşıdı. İşte Osimhen'in röveşata golü hakkında dış basında yapılan yorumlar...

 

Corriere dello Sport: Osimhen süper bir röveşata golü attı ve Mertens'e koştu. Napoli'den Galatasaray'a kiralık giden yıldız golcü, Antalyaspor karşısında skoru belirledi: 3-0. 

Dünya Galatasaraylı Victor Osimhen'in golünü konuşuyor! Ronaldo'ya çok yaklaştı... - 1. Resim

AS: Maça yedek başlayan ve 78. dakikada Icardi'nin yerine oyuna giren Osimhen, Türkiye liginde yılın golünü kaydetti.

Dünya Galatasaraylı Victor Osimhen'in golünü konuşuyor! Ronaldo'ya çok yaklaştı... - 2. Resim

A Bola: Bu bir uçan bisiklet mi? Bu, Zorro mu? Hayır, bu Osimhen! 

Dünya Galatasaraylı Victor Osimhen'in golünü konuşuyor! Ronaldo'ya çok yaklaştı... - 3. Resim

DailySports: Muhteşem Osimhen röveşatayla Türkiye'de sezonun en güzel golünü attı. 

Dünya Galatasaraylı Victor Osimhen'in golünü konuşuyor! Ronaldo'ya çok yaklaştı... - 4. Resim

Noticiasaominuto: Osimhen'in muazzam röveşata golü mutlaka Puskas Ödülü'ne aday olacaktır. 

Dünya Galatasaraylı Victor Osimhen'in golünü konuşuyor! Ronaldo'ya çok yaklaştı... - 5. Resim

Prompt News Online: Sakatlıktan dönen Osimhen akıllara zarar bir röveşata golü attı. 

Dünya Galatasaraylı Victor Osimhen'in golünü konuşuyor! Ronaldo'ya çok yaklaştı... - 6. Resim

Gistmania: Osimhen'in ağızları açık bırakan röveşata golü, Antalyaspor karşısında skoru belirledi. 

Dünya Galatasaraylı Victor Osimhen'in golünü konuşuyor! Ronaldo'ya çok yaklaştı... - 7. Resim


Il Mattino: Osimhen'e bak Napoli! Nijeryalı yıldız Antalyaspor ağlarına harika bir röveşata golü kaydetti. 

Dünya Galatasaraylı Victor Osimhen'in golünü konuşuyor! Ronaldo'ya çok yaklaştı... - 8. Resim


AreaNapoli: Muhteşem Osimhen'den 3.5 metre yüksekte enfes röveşata. İnsanüstü! 

Dünya Galatasaraylı Victor Osimhen'in golünü konuşuyor! Ronaldo'ya çok yaklaştı... - 9. Resim

Foot Mercato: Osimhen'den harika dönüş! Sakatlıktan kurtulan golcü, Antalyaspor ağlarına enfes bir röveşata golü attı. 

Dünya Galatasaraylı Victor Osimhen'in golünü konuşuyor! Ronaldo'ya çok yaklaştı... - 10. Resim

Afrik Foot: Osimhen attığı röveşata golüyle sahne ışıklarını üzerine topladı. 

Dünya Galatasaraylı Victor Osimhen'in golünü konuşuyor! Ronaldo'ya çok yaklaştı... - 11. Resim

Onze: Victor Osimhen'in Türkiye'deki çılgın dönüşü! Napoli'den Galatasaray'a kiralık giden yıldız golcü görkemli bir röveşata golüne imza attı. 

Dünya Galatasaraylı Victor Osimhen'in golünü konuşuyor! Ronaldo'ya çok yaklaştı... - 12. Resim

RONALDO'YA ÇOK YAKLAŞTI

Victor Osimhen vuruş esnasında 2.32 metre yüksekliğe çıkarken, Ronaldo'nun 2.38'lik rekoruna çok yaklaştı.

Dünya Galatasaraylı Victor Osimhen'in golünü konuşuyor! Ronaldo'ya çok yaklaştı... - 13. Resim

"GOLÜM PUSKAS'A ADAY OLABİLİR"

Victor Osimhen, maç sonrası yaptıı açıklamada "Bence gol mükemmeldi. Takımı tebrik ediyorum. Hocamızın da doğum gününü kutluyorum ve bu galibiyeti ona armağan ediyorum. Bu galibiyet için mutluyum. İlk yarı o kadar iyi değildik ama Mauro'nun attığı gollerle öne geçtik. 4 günlük tatil vardı ve iyi dinlendik. Birinci golümün iptal edilmesi normaldi ama ikinci golümün iptal edilmesi normal olamazdı. Golüm Puskas Ödülü'ne aday olabilir, çok klas bir goldü. Neden olmasın?" şeklinde konuştu.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
victor osimhengalatasarayantalyasporsüper lig

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayşe20 Ekim 2024 10:26

Osimhen yine havalara uçtu, galatasaray böyle devam edince şampiyonluğu kaçırmaz heralde

Sonraki Haber Yükleniyor...