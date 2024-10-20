Dünya Galatasaraylı Victor Osimhen'in golünü konuşuyor! Ronaldo'ya çok yaklaştı

20 Ekim 2024 10:19 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 10:32

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar, farklı bir skorla kazanırken Victor Osimhen'in attığı röveşata golü maça damga vurdu. Bu gol sonrası ise dünya basını Cimbom'un Nijeryalı yıldızı Osimhen'i manşetlerine taşıdı. İşte o başlıklar...

Süper Lig​'in 9. haftasında Galatasaray​, deplasmanda Antalyaspor​'u 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar, farklı bir skorla kazanırken Victor Osimhen​'in attığı röveşata golü maça damga vurdu. Bu gol sonrası ise dünya basını Cimbom'un Nijeryalı yıldızı Osimhen'i manşetlerine taşıdı. İşte Osimhen'in röveşata golü hakkında dış basında yapılan yorumlar...

Corriere dello Sport: Osimhen süper bir röveşata golü attı ve Mertens'e koştu. Napoli'den Galatasaray'a kiralık giden yıldız golcü, Antalyaspor karşısında skoru belirledi: 3-0.

AS: Maça yedek başlayan ve 78. dakikada Icardi'nin yerine oyuna giren Osimhen, Türkiye liginde yılın golünü kaydetti.

A Bola: Bu bir uçan bisiklet mi? Bu, Zorro mu? Hayır, bu Osimhen!

DailySports: Muhteşem Osimhen röveşatayla Türkiye'de sezonun en güzel golünü attı.

Noticiasaominuto: Osimhen'in muazzam röveşata golü mutlaka Puskas Ödülü'ne aday olacaktır.

Prompt News Online: Sakatlıktan dönen Osimhen akıllara zarar bir röveşata golü attı.

Gistmania: Osimhen'in ağızları açık bırakan röveşata golü, Antalyaspor karşısında skoru belirledi.



Il Mattino: Osimhen'e bak Napoli! Nijeryalı yıldız Antalyaspor ağlarına harika bir röveşata golü kaydetti.



AreaNapoli: Muhteşem Osimhen'den 3.5 metre yüksekte enfes röveşata. İnsanüstü!

Foot Mercato: Osimhen'den harika dönüş! Sakatlıktan kurtulan golcü, Antalyaspor ağlarına enfes bir röveşata golü attı.

Afrik Foot: Osimhen attığı röveşata golüyle sahne ışıklarını üzerine topladı.

Onze: Victor Osimhen'in Türkiye'deki çılgın dönüşü! Napoli'den Galatasaray'a kiralık giden yıldız golcü görkemli bir röveşata golüne imza attı.

RONALDO'YA ÇOK YAKLAŞTI

Victor Osimhen vuruş esnasında 2.32 metre yüksekliğe çıkarken, Ronaldo'nun 2.38'lik rekoruna çok yaklaştı.

"GOLÜM PUSKAS'A ADAY OLABİLİR"

Victor Osimhen, maç sonrası yaptıı açıklamada "Bence gol mükemmeldi. Takımı tebrik ediyorum. Hocamızın da doğum gününü kutluyorum ve bu galibiyeti ona armağan ediyorum. Bu galibiyet için mutluyum. İlk yarı o kadar iyi değildik ama Mauro'nun attığı gollerle öne geçtik. 4 günlük tatil vardı ve iyi dinlendik. Birinci golümün iptal edilmesi normaldi ama ikinci golümün iptal edilmesi normal olamazdı. Golüm Puskas Ödülü'ne aday olabilir, çok klas bir goldü. Neden olmasın?" şeklinde konuştu.