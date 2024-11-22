Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde
FourFourTwo dergisi, dünya futbolunun nabzını tutarak, en büyük derbileri bir araya getiren bir liste hazırladı. Türk futbolunun kalbinin attığı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de bu prestijli sıralamada kendine yer buldu! İşte sırasıyla dünyanın en büyük derbileri...
Dünya futbolunun saygın yayınlarından biri olan FourFourTwo dergisi, futbol tarihine damga vurmuş en büyük derbileri derledi. Listenin hazırlanışında futbolseverlerin tutkusu, bu karşılaşmaların tarihi önemi ve rekabetin büyüklüğü gibi unsurlar dikkate alındı.
FENERBAHÇE - GALATASARAY REKABETİ LİSTEDEKİ YERİNİ ALDI
Türkiye Süper Lig'inin en köklü rekabetlerinden biri olan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli mücadele, listedeki yeriyle dikkat çekti. Her sezon milyonların nefesini tutarak izlediği bu derbi, yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
İNGİLİZ DERBİLERİ ÇOĞUNLUKTA
FourFourTwo'nun "Dünyanın En Büyük Derbi Mücadeleleri" başlığı altında sunduğu liste, dünya futbolunu şekillendiren rekabetlerin altını çiziyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de Türk futbolunun uluslararası arenadaki önemli bir temsilcisi olarak bu sıralamada yerini aldı. Listede İngiliz derbilerinin çokluğu dikkat çekti. İşte dünya futbolunun unutulmaz derbilerinden oluşan o liste ve tarihe geçen rekabetler...
32. Newell's Old Boys - Rosario Central (Arjantin)
31. East Bengal - Mohun Bagan (Hindistan)
30. Newcastle United - Sunderland (İngiltere)
29. Raja Casablanca - Wydad Casablanca (Fas)
28. Genoa - Sampdoria (İtalya)
27. Persepolis - Esteghlal (İran)
26. Colo-Colo - Universidad de Chile (Şili)
25. Kaizer Chiefs - Orlando Pirates (Güney Afrika)
24. Independiente - Racing Club (Arjantin)
23. Southampton - Portsmouth (İngiltere)
22. Real Sociedad - Athletic Bilbao (İspanya)
21. Corinthians - Palmeiras (Brezilya)
20. Chivas - Club America (Meksika)
19. Real Betis - Sevilla (İspanya)
18. Partizan - Kızılyıldız (Sırbistan)
17. Nacional - Penarol (Uruguay)
16. Flamengo - Fluminense (Brezilya)
15. Benfica - Sporting CP (Portekiz)
14. Olympiacos - Panathinaikos (Yunanistan)
13. Arsenal - Tottenham (İngiltere)
12. Ajax - Feyenoord (Hollanda)
11. Gremio - Internacional (Brezilya)
10. Milan - Inter (İtalya)
9. Marsilya - PSG (Fransa)
8. Al Ahly - Zamalek (Mısır)
7. Roma - Lazio (İtalya)
6. Manchester United - Liverpool (İngiltere)
5. Borussia Dortmund - Schalke (Almanya)
4. FENERBAHÇE - GALATASARAY (TÜRKİYE)
3. Real Madrid - Barcelona (İspanya)
2. Celtic - Rangers (İskoçya)
1. River Plate - Boca Juniors (Arjantin)