Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde

22 Kasım 2024 10:21 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 11:03

FourFourTwo dergisi, dünya futbolunun nabzını tutarak, en büyük derbileri bir araya getiren bir liste hazırladı. Türk futbolunun kalbinin attığı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de bu prestijli sıralamada kendine yer buldu! İşte sırasıyla dünyanın en büyük derbileri...

Dünya futbolunun saygın yayınlarından biri olan FourFourTwo dergisi, futbol​ tarihine damga vurmuş en büyük derbileri derledi. Listenin hazırlanışında futbolseverlerin tutkusu, bu karşılaşmaların tarihi önemi ve rekabetin büyüklüğü gibi unsurlar dikkate alındı.

FENERBAHÇE​ - GALATASARAY​ REKABETİ LİSTEDEKİ YERİNİ ALDI

Türkiye Süper Lig'inin en köklü rekabetlerinden biri olan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli mücadele, listedeki yeriyle dikkat çekti. Her sezon milyonların nefesini tutarak izlediği bu derbi​, yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

İNGİLİZ DERBİLERİ ÇOĞUNLUKTA

FourFourTwo'nun "Dünyanın En Büyük Derbi Mücadeleleri" başlığı altında sunduğu liste, dünya futbolunu şekillendiren rekabetlerin altını çiziyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de Türk futbolunun uluslararası arenadaki önemli bir temsilcisi olarak bu sıralamada yerini aldı. Listede İngiliz derbilerinin çokluğu dikkat çekti. İşte dünya futbolunun unutulmaz derbilerinden oluşan o liste ve tarihe geçen rekabetler...

32. Newell's Old Boys - Rosario Central (Arjantin)

31. East Bengal - Mohun Bagan (Hindistan)

30. Newcastle United - Sunderland (İngiltere)

29. Raja Casablanca - Wydad Casablanca (Fas)

28. Genoa - Sampdoria (İtalya)

27. Persepolis - Esteghlal (İran)

26. Colo-Colo - Universidad de Chile (Şili)

25. Kaizer Chiefs - Orlando Pirates (Güney Afrika)

24. Independiente - Racing Club (Arjantin)

23. Southampton - Portsmouth (İngiltere)

22. Real Sociedad - Athletic Bilbao (İspanya)

21. Corinthians - Palmeiras (Brezilya)

20. Chivas - Club America (Meksika)

19. Real Betis - Sevilla (İspanya)

18. Partizan - Kızılyıldız (Sırbistan)

17. Nacional - Penarol (Uruguay)

16. Flamengo - Fluminense (Brezilya)

15. Benfica - Sporting CP (Portekiz)

14. Olympiacos - Panathinaikos (Yunanistan)

13. Arsenal - Tottenham (İngiltere)

12. Ajax - Feyenoord (Hollanda)

11. Gremio - Internacional (Brezilya)

10. Milan - Inter (İtalya)

9. Marsilya - PSG (Fransa)

8. Al Ahly - Zamalek (Mısır)

7. Roma - Lazio (İtalya)

6. Manchester United - Liverpool (İngiltere)

5. Borussia Dortmund - Schalke (Almanya)

4. FENERBAHÇE - GALATASARAY (TÜRKİYE)

3. Real Madrid - Barcelona (İspanya)

2. Celtic - Rangers (İskoçya)

1. River Plate - Boca Juniors (Arjantin)