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Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
22 Kasım 2024 10:21 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 11:03
Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde

FourFourTwo dergisi, dünya futbolunun nabzını tutarak, en büyük derbileri bir araya getiren bir liste hazırladı. Türk futbolunun kalbinin attığı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de bu prestijli sıralamada kendine yer buldu! İşte sırasıyla dünyanın en büyük derbileri...

Dünya futbolunun saygın yayınlarından biri olan FourFourTwo dergisi, futbol​ tarihine damga vurmuş en büyük derbileri derledi. Listenin hazırlanışında futbolseverlerin tutkusu, bu karşılaşmaların tarihi önemi ve rekabetin büyüklüğü gibi unsurlar dikkate alındı.

FENERBAHÇE​ - GALATASARAY​ REKABETİ LİSTEDEKİ YERİNİ ALDI

Türkiye Süper Lig'inin en köklü rekabetlerinden biri olan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli mücadele, listedeki yeriyle dikkat çekti. Her sezon milyonların nefesini tutarak izlediği bu derbi​, yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

İNGİLİZ DERBİLERİ ÇOĞUNLUKTA

FourFourTwo'nun "Dünyanın En Büyük Derbi Mücadeleleri" başlığı altında sunduğu liste, dünya futbolunu şekillendiren rekabetlerin altını çiziyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de Türk futbolunun uluslararası arenadaki önemli bir temsilcisi olarak bu sıralamada yerini aldı. Listede İngiliz derbilerinin çokluğu dikkat çekti. İşte dünya futbolunun unutulmaz derbilerinden oluşan o liste ve tarihe geçen rekabetler...

32. Newell's Old Boys - Rosario Central (Arjantin)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 1. Resim

31. East Bengal - Mohun Bagan (Hindistan)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 2. Resim

30. Newcastle United - Sunderland (İngiltere)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 3. Resim

29. Raja Casablanca - Wydad Casablanca (Fas)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 4. Resim

28. Genoa - Sampdoria (İtalya)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 5. Resim

27. Persepolis - Esteghlal (İran)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 6. Resim

26. Colo-Colo - Universidad de Chile (Şili)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 7. Resim

 

25. Kaizer Chiefs - Orlando Pirates (Güney Afrika)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 8. Resim

24. Independiente - Racing Club (Arjantin)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 9. Resim

23. Southampton - Portsmouth (İngiltere)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 10. Resim

22. Real Sociedad - Athletic Bilbao (İspanya)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 11. Resim

21. Corinthians - Palmeiras (Brezilya)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 12. Resim

20. Chivas - Club America (Meksika)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 13. Resim

19.  Real Betis - Sevilla (İspanya)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 14. Resim

18. Partizan - Kızılyıldız (Sırbistan)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 15. Resim

17. Nacional - Penarol (Uruguay)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 16. Resim

16. Flamengo - Fluminense (Brezilya)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 17. Resim

15. Benfica - Sporting CP (Portekiz)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 18. Resim

14. Olympiacos - Panathinaikos (Yunanistan)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 19. Resim

13. Arsenal - Tottenham (İngiltere)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 20. Resim

12. Ajax - Feyenoord (Hollanda)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 21. Resim

11. Gremio - Internacional (Brezilya)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 22. Resim

10. Milan - Inter (İtalya)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 23. Resim

9. Marsilya - PSG (Fransa)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 24. Resim

8. Al Ahly - Zamalek (Mısır)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 25. Resim

7. Roma - Lazio (İtalya)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 26. Resim

6. Manchester United - Liverpool (İngiltere)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 27. Resim

5. Borussia Dortmund - Schalke (Almanya)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 28. Resim

4. FENERBAHÇE - GALATASARAY (TÜRKİYE)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 29. Resim

3. Real Madrid - Barcelona (İspanya)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 30. Resim

2. Celtic - Rangers (İskoçya)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 31. Resim

1. River Plate - Boca Juniors (Arjantin)

Dünyanın en büyük derbileri seçildi! Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti en üstlerde - 32. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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