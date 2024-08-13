Dünyanın en heyecan verici 20 genç futbolcusu belli oldu: Arda Güler ilk 3'te yer aldı!
EURO 2024'te gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'e bir övgü de dünyaca ünlü dergiden geldi. Real Madrid formasıyla yeni sezonda göstereceği performans büyük merakla beklenirken FourFourTwo dergisi dünyanın en heyecan verici genç yetenekleri arasında milli futbolcumuza da yer verdi. İşte Arda Güler'in sıralamadaki yeri...
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, EURO 2024'te sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başarmıştı.
İspanyol deviyle gelecek sezonda göstereceği oyun büyük merakla beklenirken FourFourTwo dergisi dünyanın en heyecan verici genç yeteneklerini sıraladı.
Listede Arda Güler'in bulunduğu sıra dikkat çekti.
İşte o sıralama:
20 - Lewis Hall (Chelsea)
19 - Patrick Dorgu (Lecce)
18 - Jorrel Hato (Ajax)
17 - Kendry Paez (Independiente Del Valle)
16 - Claudio Echeverri (River Plate)
15 - Evan Ferguson (Brighton)
14 - Pau Cubarsi (Barcelona)
13 - Gabriel Moscardo (PSG)
12 - Ethan Nwaneri (Arsenal)
11 - Marc Bernal (Barcelona)
10 - Estevao Willian (Palmeiras)
9 - Leny Yoro (Manchester United)
8 - Desire Doue (Rennes)
7 - Joao Neves (PSG)
6 - Kobbie Mainoo (Manchester United)
5 - Franco Mastantuono (River Plate)
4 - Endrick (Real Madrid)
3 - Warren Zaire-Emery (PSG)
2 - Arda Güler (Real Madrid)
1 - Lamine Yamal (Barcelona)