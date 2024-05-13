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Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi: İlk 30'da 2 Türk kulübü var!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
13 May 2024 18:42 - Güncelleme : 13 May 2024 18:43
Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi: İlk 30&#039;da 2 Türk kulübü var!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. İlk 30'da 2 Türk takımı yer aldı. İşte o sıralama...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) son 1 yılı baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini duyurdu.

İşte o sıralama:

1- Manchester City

2- Real Madrid

3- Bayer Leverkusen (1 basamak yükseldi)

4- Inter (1 basamak geriledi)

5- Bayern Münih (7 basamak yükseldi)

6- Roma (1 basamak yükseldi)

7- Palmeiras (7 basamak yükseldi)

8- Atletico Madrid (1 basamak yükseldi)

9- Atalanta (11 basamak yükseldi)

10- Barcelona (1 basamak yükseldi)

21- FENERBAHÇE (2 basamak geriledi)

Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi: İlk 30'da 2 Türk kulübü var! - 1. Resim

27- GALATASARAY

Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi: İlk 30'da 2 Türk kulübü var! - 2. Resim

110- BEŞİKTAŞ (9 basamak geriledi)

Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi: İlk 30'da 2 Türk kulübü var! - 3. Resim

189- TRABZONSPOR (40 basamak yükseldi)

Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi: İlk 30'da 2 Türk kulübü var! - 4. Resim

211- BAŞAKŞEHİR (22 basamak geriledi)

Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi: İlk 30'da 2 Türk kulübü var! - 5. Resim

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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