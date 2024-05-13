Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi: İlk 30'da 2 Türk kulübü var!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
13 May 2024 18:42 - Güncelleme : 13 May 2024 18:43
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. İlk 30'da 2 Türk takımı yer aldı. İşte o sıralama...
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) son 1 yılı baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini duyurdu.
İşte o sıralama:
1- Manchester City
2- Real Madrid
3- Bayer Leverkusen (1 basamak yükseldi)
4- Inter (1 basamak geriledi)
5- Bayern Münih (7 basamak yükseldi)
6- Roma (1 basamak yükseldi)
7- Palmeiras (7 basamak yükseldi)
8- Atletico Madrid (1 basamak yükseldi)
9- Atalanta (11 basamak yükseldi)
10- Barcelona (1 basamak yükseldi)
21- FENERBAHÇE (2 basamak geriledi)
27- GALATASARAY
110- BEŞİKTAŞ (9 basamak geriledi)
189- TRABZONSPOR (40 basamak yükseldi)
211- BAŞAKŞEHİR (22 basamak geriledi)
Kaynak: tgrthaber.com.tr