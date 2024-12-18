Dybala'nın istediği para Galatasaray'ı ikiye böldü! 'Roma göndermek isterken...'

18 Aralık 2024 11:29 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 11:35

Galatasaray transfer görüşmesi yapmak için menajerini İstanbul'a çağırdığı Paulo Dybala konusunda ikileme düştü. Oyuncunun talep ettiği astronomik rakam, yönetimde fikir ayrılığı doğurdu. İşte detaylar...

Süper Lig'de, Trabzonspor'u nefes kesen maçta 4-3 yenerek Fenerbahçe'nin önünde 6 puanla liderliğini sürdüren, Avrupa'da büyük başarı hedefleyen Galatasaray, gözünü transfere çevirdi. Sarı-Kırmızılı yönetimin gündeminin ilk sırasında ise Paulo Dybala var. Ancak oyuncunun, menajeri vasıtasıyla yapılan ilk görüşmede Galatasaray​'dan talep ettiği yıllık ücret, transfer​ konusunda yönetimde tereddütlerin oluşmasına neden oldu.

12 MİLYON EURO İSTEDİ

Türkiye gazetesinin haberine göre, Galatasaray'ın son dönemdeki yıldız transferlerinde başrolü oynayan menajer George Gardi, tarafından İstanbul'a getirilen Dybala'nın temsilcisi, Carlos Novel, Arjantinli yıldızın 12 milyon euro yıllık ücret talebi olduğunu iletti. Ancak menajer Gardi'nin fırsat transferi olarak lanse ettiği Dybala'nın astronomik talebi yönetimde fikir ayrılıklarına yol açtı.

"BİZE YÜK OLUR"

Haberde yer alan iddiaya göre, sakatlık geçmişi de kafalarda soru işaretleri bırakan Dybala için bazı yöneticiler, "Roma uzatmak istemezken neden biz alalım? Daha şampiyonluk primlerinin bir kısmını ödeyemedik, mali anlamda bize yük olur" ifadelerini kullandı.

İtalyan ekibi Roma'dan yıllık 7,5 milyon euro alan Dybala’nın 12 milyon euroluk talebinde ciddi bir indirme gitmemesi durumunda transferin zora girebileceği belirtiliyor.