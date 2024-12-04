Edin Dzeko'ya astronomik teklif! Düşünmeden kararını verdi

04 Aralık 2024 11:20 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 11:22

Fenerbahçe'nin tecrübeli Boşnak golcüsü Edin Dzeko'ya ABD'den dudak uçuklatan bir teklif geldiği ortaya çıktı. 38'lik yıldız, teklife cevabını beklemeden verdi. İşte detaylar...

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Transfer çalışmalarını son hız sürdüren Fenerbahçe​'de sürpriz bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertli takımın 38 yaşındaki Bosna Hersek'li golcüsü Edin Dzeko​'ya ABD Futbol Ligi'nden (MLS) oldukça cazip bir teklif geldiği iddia edildi.

YILLIK 8 MİLYON EURO ÖNERDİLER

Sabah'ın haberine göre söz konusu ABD ekibi menajeri aracılığıyla temasa geçtiği Dzeko'ya yıllık 8 milyon euroluk bir transfer ücreti teklif etti. Ancak Dzeko'nun sezon başında gelen bu teklifi, "Fenerbahçe'ye verilmiş bir şampiyonluk sözüm var" diyerek reddettiği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yılda 4.2 milyon euro kazanan yıldız golcünün kendisiyle görüşen yetkililere "Sezon sonunda görüşelim" yanıtını verdiği belirtildi.

TAKIMINI SIRTLAMAYA DEVAM EDİYOR

Edin Dzeko​ bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 resmi maçta 1.324 dakika sahada kalırken takımına 13 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi. Dzeko geçen sezon bonservisi elinde olarak transfer edildiği Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 21 gol atmış ve gol krallığı yarışında 2'nci olmuştu.