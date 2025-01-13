El Clasico'da gol yağmuru! Barcelona, Real Madrid'i farklı yendi, Süper Kupa'yı kaptı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

13 Ocak 2025 01:19 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 01:22

İspanya Süper Kupası'nda Barcelona, Real Madrid'i 5-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler ise süre alamadı.