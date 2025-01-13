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El Clasico'da gol yağmuru! Barcelona, Real Madrid'i farklı yendi, Süper Kupa'yı kaptı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Ocak 2025 01:19 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 01:22
El Clasico&#039;da gol yağmuru! Barcelona, Real Madrid&#039;i farklı yendi, Süper Kupa&#039;yı kaptı

İspanya Süper Kupası'nda Barcelona, Real Madrid'i 5-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler ise süre alamadı.

Suudi Arabistan’ın Jeddah şehrinde bulunan King Abdullah Sports City Stadyumu'nda Real Madrid ile Barcelona​ İspanya Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Tam 7 golün atıldığı mücadelede Barcelona rakibine 5-2 üstünlük sağlayarak 15. kez kupayı müzesine götürdü.

El Clasico'da gol yağmuru! Barcelona, Real Madrid'i farklı yendi, Süper Kupa'yı kaptı - 1. Resim

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Lamine Yamal, 36. dakikada Robert Lewandowski, 39 ve 48. dakikalarda Raphinha ve 45+10. dakikada Alejandro Balde atarken, Real Madrid​'in golleri ise 5. dakikada Kylian Mbappe ile 60. dakikada Rodrygo'dan geldi.

El Clasico'da gol yağmuru! Barcelona, Real Madrid'i farklı yendi, Süper Kupa'yı kaptı - 2. Resim

ARDA GÜLER SÜRE ALMADI

Öte yandan Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Barcelona ile oynadıkları İspanya Süper Kupa Finali'ne yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin süre vermediği genç futbolcu, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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