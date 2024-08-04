Arda Güler'in damga vurduğu El Clasico'da sahaya yıldırım düştü! Hakemin kararı dünya yıldızlarını kurtardı

04 Ağustos 2024 10:42 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 10:50

Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de yaptığı kampla sürdüren Real Madrid ile Barcelona, hazırlık maçı için New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

ARDA GÜLER 11'DE BAŞLADI

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Barcelona karşısında ilk 11'de maça başladı. Karşılaşmadan Barcelona 2-1 galip ayrılmayı başardı.

ARDA GÜLER ŞOV YAPTI!

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, Nico Paz'ın golünün asistini yaptı.

Arda'nın 23. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Hakeme uzun süre itiraz edilmesine rağmen gol geçerli sayılmadı.

EL CLASİCO'YA 'YILDIRIM' ARASI!

Maç oynanırken 12. dakikada stat çevresine düşen şimşekler sebebiyle karşılaşmanın hakemi oyuna ara verdi. Oyuncular 1.5 saatlik ara yüzünden soyunma odasına giderken tribünler de boşaltıldı.

Yıldırım tehlikesi engeline, Luka Modrid başta olmak üzere bazı futbolcular "oynayabiliriz" diyerek itiraz etse de can güvenliği nedeniyle karşılaşmanın hakemi hava şartları elverişli olana kadar bekledi.

OYUNCULARI HAKEMİN KARARI KURTARDI!

Oyuncular soyunma odalarına girdikten kısa süre sonra sahaya yıldırım düştü. Hakemin verdiği kararın ne kadar olduğu olduğu ortaya çıkarken bu harekete sosyal medyada gündem oldu.

Tehlike geçtikten sonra maç kaldığı yerden devam etti.