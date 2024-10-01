Elazığspor'dan Jose Mourinho paylaşımı

01 Ekim 2024 13:53 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 13:55

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Elazığspor'un Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili yaptığı paylaşım gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe​'nin deplasmanda Antalyaspor​'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Jose Mourinho​'nun hakem kararına verdiği tepki çok konuşuldu.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

KAMERANIN ÖNÜNE LAPTOP KOYDU

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 76. dakikada Edin Dzeko​ ile farkı ikiye çıkarttı ancak bu gol iptal edildi. Bu karar sonrası Jose Mourinho, dizüstü bilgisayarında açıp yayıncı kuruluşun yer kamerasının önüne koymuştu.

SARI KART GÖRDÜ

Mücadelenin hakem Cihan Aydın​ bu hareketi sonrası Mourinho'yu sarı kartla cezalandırmıştı.

Portekizli hoca, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da gündem olmuş ve dış basın, ünlü teknik adamı manşetlerine taşımıştı.

ELAZIĞSPOR'DAN MOURİNHO PAYLAŞIMI

Dünya basınında da gündem olan Jose Mourinho'nun bu hareketini TFF 2. Lig takımı Elazığspor esprili bir dille kullandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Mourinho'nun dizüstü bilgisayarındaki ekrana Elazığspor takımının fotoğrafı montajlandı.

Bu paylaşım kısa süre içinde viral olurken, binlerce beğeni de aldı.

İşte o paylaşım: