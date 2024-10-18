Eljif Elmas ile Leipzig yol ayrımında!

18 Ekim 2024 21:24 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 21:28

RB Leipzig'de şu ana kadar istediği şansı bulmakta zorlanan Eljif Elmas'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.

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Bundesliga​ takımı RB Leipzig​'in sezon başında Serie A​ ekibi Napoli​'den transfer ederek kadrosuna kattığı Makedonyalı orta saha futbolcusu Eljif Elmas​ için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sky Sports'un yaptığı habere göre; 25 yaşındaki orta sahanın, Alman takımının durumundan memnun olmadığı belirtildi. Eljif Elmas'ın sezonun ilk yarısında oynama süresinin artmaması durumunda devre arasında takımdan ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.

LEİPZİG KARİYERİ

Eljif Elmas, Leipzig forması ile çıktığı 17 maçta henüz skor katkısı veremedi.