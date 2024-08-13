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Elye Wahi, Marsilya'ya transfer oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ağustos 2024 20:30 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 20:19
Elye Wahi, Marsilya&#039;ya transfer oldu!

Ligue 1 takımı Marsilya, Lens forması giyen Elye Wahi ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Ligue 1 takımı Marsilya, hücum bölgesini Elye Wahi'yi renklerine bağlayarak güçlendirdi. Fransız kulübü, 21 yaşındaki golcü ile 30 Haziran 2029'a kadar anlaşma sağladı. Elye Wahi için 25 milyon euro bonservis bedeli ödendiği öğrenildi.

SEZON KARNESİ

Elye Wahi, geçen sezon Lens forması giyerken 36 maçta 12 gol 4 asist kaydetti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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