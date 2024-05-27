Emery kendisini 5 sezon daha Aston Villa'ya bağlayan imzayı attı!

27 May 2024 18:32 - Güncelleme : 27 May 2024 18:33

Premier Lig'de sezonu 4. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti alan Aston Villa'da Teknik Direktör Unai Emery ile nikah tazelendi.

EMERY 2029'A KADAR ASTON VİLLA'DA

Aston Villa'dan yapılan açıklamada Unai Emery ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

"YOLCULUĞA DEVAM EDECEĞİMİZ İÇİN HEYECANLIYIZ"

İmza sonrası açıklamalar yapan Emery, "Bu kulübe liderlik etme sorumluluğunu üstlenmekten dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Hayallerimizin sınırı olmadan bu yolculuğa devam edeceğimiz için heyecanlıyız" diyen Unai Emery, "Aston Villa'da harika bir kimya var. Taraftarların desteği de evimizdeymiş gibi hissetme konusunda fark oluşturuyor" şeklinde konuştu.

EMERY'NİN ASTON VILLA KARNESİ

2022 yılından beri takımın başında olan 52 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, Aston Villa ile çıktığı toplam 83 maçta 44 galibiyet, 16 beraberlik ve 23 yenilgi alarak maç başına 1.78 puan ortalaması yakaladı.

UNAI EMERY'NİN KAÇ KUPASI VAR?

Unai Emery 4'ü UEFA Avrupa Ligi olmak üzere kariyerinde toplam 11 kupa kazanma başarısı gösterdi.