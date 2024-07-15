Emirhan Topçu Süper Lig devine gidiyor! Anlaşma yakın...

15 Temmuz 2024 17:18 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 17:19

Çaykur Rizespor formasıyla bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 23 yaşındaki stoper Emirhan Topçu'ya Avrupa ekipleri talip olmuştu. Son olarak Süper Lig devi de genç savunmacıya kanca attı.

İSPANYOLLAR PEŞİNDE

İspanyol ekipleri Las Palmas ve Getafe'nin de ilgilendiği genç savunmacının Süper Lig devine transfer olabileceği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ DA DEVREYE GİRDİ

Fotomaç'ın haberine göre; Yabancı kontenjanında sorun yaşamak istemeyen Beşiktaş'ta teknik heyet, adı Galatasaray ve Trabzonspor ile de anılan Emirhan Topçu'nun transferine onay verdi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI, ANLAŞMA YAKIN...

Haberin detayında, siyah-beyazlı yönetimin genç futbolcunun kulübü Çaykur Rizespor ile görüşmelere başladı.

Beşiktaş'ın Karadeniz ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Emirhan Topçu, altyapısından yetiştiği Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesinin son yılına girdi.

Güncel piyasa değeri 4.3 milyon euro civarında gösterilen 23 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 32 maça çıkıp 1 gol atıp 4 de asist yaptı.