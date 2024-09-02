Emmanuel Emenike vatandaşı Victor Osimhen'e çağrıda bulundu! "Türkiye'nin en büyük kulübünde tarih yaz"

02 Eylül 2024 21:11 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 21:15

Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Napoli'nin golcü futbolcusu Victor Osimhen'e sürpriz bir çağrı geldi. Fenerbahçe'nin eski golcü ismi Emmanuel Emenike, vatandaşına Fenerbahçe'ye transfer olması yönünde çağrıda bulundu.

"TARİH YAZ"

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Emmanuel Emenike şu açıklamaları yaptı:

"Osimhen, Fenerbahçe Nijerya'dır. Hemşehrinin izinden git ve Türkiye'nin en büyük kulübünde tarih yaz. En büyük patron Jose Mourinho altında çalışmaktan mutluluk duyacaksın. Fenerbahçe hamle yapsın."

Napoli forması giyen Victor Osimhen'in sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'da forma giymesi bekleniyor.

SEZON KARNESİ

Geçen sezonu İtalyan kulüp Napoli'de geçiren Nijeryalı golcü Osimhen, 32 maça çıkarken 17 gol atıp 3 asist üretti.