Emre Akbaba İstanbul ekibiyle anlaştı: İmzayı atıyor!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
02 Temmuz 2024 10:08 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 10:15
Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor transfer dönemine çok hızlı başladı. İstanbul temsilcisi, Emre Akbaba'yı da kadrosuna katıyor. İşte detaylar...
Bu sezon tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor, transfer dönemine çok hızlı başladı.
İstanbul ekibi, Dorukhan Toköz, Fredrik Midtsjö ve Umut Meraş'ın ardından bir yıldız ismi daha kadrosuna kattı.
2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
Ajansspor'un haberine göre; Eyüpspor, Adana Demirspor'da forma giyen Emre Akbaba ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ
Antalyaspor altyapısından yetişen ve Türkiye'de Kahramanmaraşspor, Alanyaspor, Galatasaray ile son olarak Adana Demirspor'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha 7 kez de milli takım forması terletti.
36 MAÇTA 9 GOL-2 ASİST
Emre Akbaba geride kalan sezonda Adana Demirspor'da 36 maçta forma giydi ve 9 gol atıp 2 de asist yaptı.
Kaynak: tgrthaber.com