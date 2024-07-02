Emre Akbaba İstanbul ekibiyle anlaştı: İmzayı atıyor!

02 Temmuz 2024 10:08 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 10:15

Bu sezon tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor, transfer dönemine çok hızlı başladı.

İstanbul ekibi, Dorukhan Toköz, Fredrik Midtsjö ve Umut Meraş'ın ardından bir yıldız ismi daha kadrosuna kattı.

2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Ajansspor'un haberine göre; Eyüpspor, Adana Demirspor'da forma giyen Emre Akbaba ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ

Antalyaspor altyapısından yetişen ve Türkiye'de Kahramanmaraşspor, Alanyaspor, Galatasaray ile son olarak Adana Demirspor'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha 7 kez de milli takım forması terletti.

36 MAÇTA 9 GOL-2 ASİST

Emre Akbaba geride kalan sezonda Adana Demirspor'da 36 maçta forma giydi ve 9 gol atıp 2 de asist yaptı.