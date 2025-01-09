Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi

09 Ocak 2025 07:29 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 07:37

Bugün İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir trafik kazası geçiren Emre Belözoğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Teknik direktör Emre Belözoğlu, bugün İstanbul​'un Beykoz​ ilçesinde trafik kazası​ geçirdi. Kazanın ardından hastanede tedavi edilen ve bir operasyon​ geçiren Emre Belözoğlu, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Belözoğlu, "Bir kaza geçirdim. Hastanede gerçekleşen küçük bir operasyon sonrası Allah'a hamd olsun iyiyim. Tedavime evde devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

AYAĞINDAN OPERASYON GEÇİRDİ

Emre Belözoğlu'na yapılan testler sonucunda bacağında ödem tespit edildi. Ayağından ufak bir operasyon geçiren Belözoğlu bir süre müşahede altında kaldıktan sonra evine gitti.