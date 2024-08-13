Emre Mor'un yeni adresi belli oluyor: Anlaşma sağlandı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Fanatik
13 Ağustos 2024 15:56 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 15:57
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de gelecek isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Emre Mor'un yeni adresi belli oluyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin bu sezon kadroda düşünmediği isimler arasında yer alan Emre Mor'a Süper Lig'den birçok takım talip oldu.
JOSE MOURİNHO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Emre Mor, Fatih Karagümrük'te yakaladığı çıkış sonrası geldiği Fenerbahçe'de beklenilen performansın altında kaldı.
Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği 27 yaşındaki kanat oyuncusu için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
EYÜPSPOR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Fenerbahçe ve Eyüpspor, Emre Mor transferi için anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcunun maaş beklentisini fazla bulan Eyüpspor, pazarlıklara devam ediyor.
21 MAÇTA 1 GOL-4 ASİST
Geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak gittiği Fatih Karagümrük'te 13, Fenerbahçe'de ise 8 maçta görev yapan Emre Mor, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Fanatik