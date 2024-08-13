Emre Mor'un yeni adresi belli oluyor: Anlaşma sağlandı

13 Ağustos 2024 15:56 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 15:57

Fenerbahçe'nin bu sezon kadroda düşünmediği isimler arasında yer alan Emre Mor'a Süper Lig'den birçok takım talip oldu.

JOSE MOURİNHO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Emre Mor, Fatih Karagümrük'te yakaladığı çıkış sonrası geldiği Fenerbahçe'de beklenilen performansın altında kaldı.

Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği 27 yaşındaki kanat oyuncusu için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

EYÜPSPOR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe ve Eyüpspor, Emre Mor transferi için anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcunun maaş beklentisini fazla bulan Eyüpspor, pazarlıklara devam ediyor.

21 MAÇTA 1 GOL-4 ASİST

Geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak gittiği Fatih Karagümrük'te 13, Fenerbahçe'de ise 8 maçta görev yapan Emre Mor, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.