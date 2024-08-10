Emre Taşdemir, Gaziantep FK'ya transfer oldu!

10 Ağustos 2024 00:14 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 00:16

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Pendikspor forması giyen Emre Taşdemir ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Gaziantep ekibinden Emre'nin transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle

"Yeni transferimiz Emre Taşdemir, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ve yöneticilerimiz Uğur Şireci, Mustafa Kara ve İskender Kaplan’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Emre Taşdemir’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."