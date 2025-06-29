En-Nesyri'nin yeni adresi ve fiyatı belli oldu! Dış basın yazdı

Fenerbahçe bir yandan kadrosunu takviye için futbol ararken bir yandan da eldeki oyuncu stoğunu eritmeye çalışıyor. Geçen sezonun en çok eleştirilen isimlerinden biri olan Youssef En-Nesyri de bileti kesilen futbolcular listesinde başı çekiyor. Fenerbahçe, 19,5 milyon euroyla tarihinin en yüksek bonservis ücretini ödeyerek geçen sezon başında kadrosuna kattığı Faslı futbolcu yine rekor bir ücretle satmak isterken, oyuncuya ilişkin dış basında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

OSIMHEN'İN ALTERNATİFİ

Africa Foot'ta yer alan habere göre, daha önce Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'e de talip olan Al-Hilal, Njieryalı yıldızı ikna edemeyince Fenerbahçe forması giyen En-Nesyri için resmi teklif hazırladı. Al-Hilal'in 28 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euro dolaylarında bir bonservisi bu transfer gözden çıkardığı ifade edildi.

FENERBAHÇE DAHA FAZLASINI İSTİYOR

Haberde Fenerbahçe'nin ise 2029'a kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncuya 40 milyon euro fiyat biçtiği, bu rakamın altındaki tekliflere sıcak bakmadığı belirtilirken iki kulüp arasındaki pazarlıkların kısa süre içinde başlayacağı dile getirildi.

Geçen sezon başında Sevilla'dan kadroya katılan En-Neysri, sarı-lacivertli forma ile 52 resmi maça çıkarken, bu müsabakalarda takımına hücumda 30 gol ve 7 asistlik katkı sundu.