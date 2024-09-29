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'Ender gelişen Osasuna atakları' ender gelişmedi: Barcelona'nın serisini Osasuna bitirdi!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
29 Eylül 2024 10:14 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 10:15
&#039;Ender gelişen Osasuna atakları&#039; ender gelişmedi: Barcelona&#039;nın serisini Osasuna bitirdi!

İspanya La Liga'nın lideri Barcelona, deplasmanda Osasuna'ya 4-2 mağlup oldu. 7'de 7 ile sezona başlayan Hansi Flick'in takımı bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini aldı. İşte detaylar...

İspanya La Liga​'da Barcelona​, 8. hafta karşılaşmasında deplasmanda Osasuna​'ya kaybetti.

Osasuna mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Barcelona maçı çevirmeye çalışsa da karşılaşma ev sahibi ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Ender gelişen Osasuna atakları ender gelişmedi: Barcelona'nın serisini Osasuna bitirdi! - 1. Resim

OSASUNA RAHAT KAZANDI

Ev sahibi Osasuna, Ante Budimir ve Bryan Zaragoza'nın golleriyle ilk yarıda 2-0'lık skoru yakaladı.

Mücadelenin 53. dakikasında Pau Victor farkı bire indirdi. Son bölüme 2-1'le girilirken 72'de Ante Budimir kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Abel Bretones Cruz, 85. dakikada Osasuna adına dördüncü kez ağları havalandırdı. Barcelona'da oyuna sonradan dahil olan Lamine Yamal ise 89'da takımının son golünü kaydedip skoru belirledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE YENİLGİYLE BAŞLADI

La Liga'da ilk yenilgisini Osasuna deplasmanında alan Barcelona, geçtiğimiz hafta UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Monaco'ya mağlup olmuştu.

Uzun süresini 10 kişi oynadığı maçta Katalan ekibi, Fransız temsilcisine 2-1 kaybetti.

Ender gelişen Osasuna atakları ender gelişmedi: Barcelona'nın serisini Osasuna bitirdi! - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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