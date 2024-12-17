Enes Ünal oyuna girdi, maçın kaderini değiştirdi! Bournemouth puanı 87'de kurtardı

17 Aralık 2024 03:42 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 04:00

İngiltere Premier Lig'de Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal West Ham United maçının 80. dakikasında oyuna dahil oldu. Milli yıldız son dakikada attığı golle takımına 1 puan kazandırdı.

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Premier Lig​'in 16. haftasının kapanış maçında Bournemouth​, evinde West Ham United​ ile karşılaşırken müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. İlk yarısı golsüz geçilen maçın 80. dakikasında ev sahibinde Evanilson'un yerine milli futbolcu Enes Ünal dahil oldu.

Mücadelenin 87. dakikasında Lucas Paqueta'nın penaltı golüyle konuk ekip 1-0 öne geçti. Golden kısa süre sonra kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Enes Ünal​, sert şutuyla topu filelere gönderdi ve 90. dakikada eşitliği sağladı.

Taraflar 1-1'lik eşitlikle sahadan birer puanla ayrıldı. Bu beraberliğin ardından puanını 25'e yükselten kırmızı-siyahlılar 6. sırada yer aldı. West Ham ise haftayı 19 puanla 14. sırada tamamladı.

ÜST ÜSTE BAŞARI

Enes, bu sezonki 2. golüne ulaşırken, üst üste 2 lig maçında da gol sevinci yaşadı.

Bournemouth, ligde bir sonraki hafta 22 Aralık Pazar günü Manchester United'a konuk olacak.