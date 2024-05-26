Enis Destan hattrick yaptığı maçta Trabzonspor'a 3 puanı getirirken Ankaragücü küme düştü
Trendyol Süper Lig'in son maçında Trabzonspor evinde Ankaragücü engelini 4-2 geçerken Ankaragücü küme düştü.
Trendyol Süper Lig 38. hafta maçında Trabzonspor evinde MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Trabzonspor Ankaragücü engelini 4-2 geçti.
Papara Park Stadı'nda oynanan maçta 25. dakikada Chatzigiovanis'in penaltı golüyle MKE Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda Trabzonspor adına 61. dakikada oyuna giren Edin Visca 63. dakikada attığı golle skora 1-1'e getirdi.
78. dakikada MKE Ankaragücü Sowe'nin ayağından bulduğu golle tekrar 2-1 öne geçti.
ENİS DESTAN'DAN HATTRİCK
87. dakikada Enis Destan'ın attığı golle Trabzonspor skorda 2-2'lik eşitliği yakaladı.
90+1'de Enis Destan tekrar sahneye çıktı ve skoru 3-2 yaptı.
90+7'de Enis Destan penaltı golüyle skoru 4-2'ye getirirken hattrick yaptı.
MKE ANKARAGÜCÜ KÜME DÜŞTÜ
Emre Belözoğlu yönetimindeki MKE Anrakügücü Trendyol Süper Lig'in son maçında Trabzonspor'a kaybederek küme düştü. Hatayspor'un Rizespor'u 2-0 yenmesi Ankaragücü'nü kaçınılmaz sona itti.