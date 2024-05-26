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Enis Destan hattrick yaptığı maçta Trabzonspor'a 3 puanı getirirken Ankaragücü küme düştü

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
26 May 2024 19:34 - Güncelleme : 26 May 2024 21:01
Enis Destan hattrick yaptığı maçta Trabzonspor&#039;a 3 puanı getirirken Ankaragücü küme düştü

Trendyol Süper Lig'in son maçında Trabzonspor evinde Ankaragücü engelini 4-2 geçerken Ankaragücü küme düştü.

Trendyol Süper Lig 38. hafta maçında Trabzonspor evinde MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Trabzonspor Ankaragücü engelini 4-2 geçti.

Papara Park Stadı'nda oynanan maçta 25. dakikada Chatzigiovanis'in penaltı golüyle MKE Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Trabzonspor adına 61. dakikada oyuna giren Edin Visca 63. dakikada attığı golle skora 1-1'e getirdi.

78. dakikada MKE Ankaragücü Sowe'nin ayağından bulduğu golle tekrar 2-1 öne geçti.

ENİS DESTAN'DAN HATTRİCK

87. dakikada Enis Destan'ın attığı golle Trabzonspor skorda 2-2'lik eşitliği yakaladı. 

90+1'de Enis Destan tekrar sahneye çıktı ve skoru 3-2 yaptı.

90+7'de Enis Destan penaltı golüyle skoru 4-2'ye getirirken hattrick yaptı.

MKE ANKARAGÜCÜ KÜME DÜŞTÜ

Emre Belözoğlu yönetimindeki MKE Anrakügücü Trendyol Süper Lig'in son maçında Trabzonspor'a kaybederek küme düştü. Hatayspor'un Rizespor'u 2-0 yenmesi Ankaragücü'nü kaçınılmaz sona itti.

 

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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