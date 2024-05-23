Ergin Ataman'dan Fenerbahçe sözleri: "Tebrik ediyorum"

23 May 2024 19:57 - Güncelleme : 23 May 2024 20:02

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, yarın oynanacak Dörtlü Final öncesi açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da yarın başlayacak Dörtlü Final öncesinde son antrenmanını karşılaşmaların oynanacağı salonda yapan Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, idman öncesinde AA muhabirinin sorularını cevapladı.

"KOLAY MAÇ OLMAYACAK"

Dörtlü Finale yükselmek için 39 maçı geride bıraktıklarını söyleyen Ataman, "Her iki takımın da çok büyük başarısı var. Fenerbahçe 5 yıl sonra, biz de 12 yıl sonra Dörtlü Final'deyiz. Buraya gelen herkes öncelikle finale çıkmak, sonra da kupayı kazanmayı hedefliyor. Kolay bir maç olmayacağı kesin. Sonuçta en büyük organizasyon. Biz hazırlıklarımızı yaptık, son antrenmanımızı yapacağız. Kazanmak için gerekli hazırlıkları yaptık. Fenerbahçe'nin de hazır olduğunu düşünüyorum. Güzel bir maç olmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK EDİYORUM"

Dörtlü Final'de Fenerbahçe Beko'nun Türkiye'yi temsil etmesinin Türk basketbolu açısından çok önemli olduğunun altını çizen Ataman, şöyle konuştu:

"Geçen sene Türk takımı yoktu. Ama önceki yıllarda ya Anadolu Efes ya da Fenerbahçe Dörtlü Final'de oluyordu. Final oynanıyordu, Anadolu Efes'le daha önce şampiyon olduk. Türk taraftarların burayı özlediğini düşünüyorum. Melih'in tebriği için kendisine teşekkür ediyorum ben de Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Çünkü buraya gelmek kolay değil, 7 aylık, 8 aylık bir sürenin sonunda buraya geliniyor. Fenerbahçe kulüpler bazında Türk basketbolunu temsil ediyor, başında yabancı bir hoca var. Ben de bir Yunan takımının başında yabancı bir hocayım. Sonuçta bu bir milli maç değil. Herkes kendi takımının kazanması için elinden geleni yapacaktır."

"TARAFTAR GÜCÜ ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL"

Taraftar desteğinin Fenerbahçe Beko'dan yana olacağını söyleyen ancak bunun çok da önemli olmadığını vurgulayan Ataman, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Biz Anadolu Efes'le yarı finalde 15 bin Olympiakos seyircisinin önünde Olympiakos'u yenerek finale çıktık. Taraftar gücü çok önemli değil. Geçen sene taraftarı az olan Real Madrid şampiyon oldu. İyiyseniz kazanıyorsunuz. Bu sene kulüp tarihinin deplasman rekorunu kırdık. Yarın burada deplasmanda olmayacağız. Fenerbahçe taraftarıyla Olympiakos taraftarı bütünleşebilir. Ama Oaka atmosferi de buraya gelecek yarın. 4 bin mi oluruz, 5 bin mi oluruz bilmiyorum ama bunun yeterli olduğunu düşünüyorum. Taraftarlar kendi takımlarını en iyi şekilde destekleyecekler. Ümit ediyorum ki herkes sadece ve sadece kendi takımını destekleyerek saygılı şekilde tribündeki yerini alır. Sonuçta bu bir şölen. Avrupa basketbolunun en büyük şöleni. Basketbolun, güzel hareketlerin, oyuncuların performanslarının konuşulduğu bir Dörtlü Final olmasını temenni ediyorum."