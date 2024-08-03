Ersu Şaşma ikonik pozuyla Paris Olimpiyatları'nda finalde!

03 Ağustos 2024 16:31 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 16:35

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk rüzgarı esmeye devam ediyor. 3 Ağustos'ta Olimpiyatlarda yarışan milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama elemelerinde 5.75m'lik atlayışıyla finale yükselmeyi garantiledi.

ERSU ŞAŞMA İKONİK POZUYLA PARİS OLİMPİYATLARI'NDA FİNALDE!

Atlayış esnasında ikonik pozunu veren Ersu Şaşma, ilk atlayışında 5.60'ı, ardından 5.70'i rahat bir şekilde geçti.

Ersu Şaşma, 5.75'lik son atlayışını da başarı ile tamamlayarak finale kaldı.

Ersu'nun atlayışın ardından yaptığı ikonik poz Paris 2024'ün en çok konuşulan kareleri arasına girdi. Sosyal medyayı sallayan o görseller;