Erzurumspor, Kağan Moradaoğlu'nu transfer etti!

06 Eylül 2024 17:54 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 18:02

Trendyol Süper Lig takımı Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu'nu kadrosuna katan Erzurumspor, 6 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig takımı Erzurumspor FK, 6 futbolcu ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Karadeniz temsilcisi, altyapıdan Muhammet Taha Ağdağ ve Ömer Arda Kara, Trabzonspor'dan kaleci Kağan Moradaoğlu, FC Viktoria Köln takımından Kerim Taşkale ile MSV Duisburg 19 yaş altı ekibinden Emre Çil, Sipay Bodrum FK'den Koray Kılınç'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Açıklamada, "Muhammet Taha Ağdağ ve Ömer Arda Kara ile üçer, Kağan Moradaoğlu, Kerim Taşkale, Emre Çil ve Koray Kılınç ile ikişer yıllık sözleşme imzalandı. Futbolcularımıza 'Erzurumspor ailemize hoş geldiniz' diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.