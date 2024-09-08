Eski Beşiktaşlı Dele Alli'ye sürpriz talip

08 Eylül 2024 09:22 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 09:29

Everton ile sözleşmesi sona eren Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dele Alli'ye La Liga ekibi Real Betis kanca attı. İspanyolların İngiliz oyuncuya 1+1 yıllık sözleşme teklif edileceği iddia edildi. İşte detaylar...

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş' forması giyen Dele Alli'ye İspanyol ekibi Real Betis'in talip olduğu öne sürüldü.

REAL BETİS DEVREDE

İspanyol basınından El Gol Digital'in haberine göre; Everton ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan Dele Alli için Real Betis harekete geçti.

Isco'nun sakatlığının nüksetmesi nedeniyle yeniden ameliyat olmak zorunda kalması, Rodri Sanchez'in ise Katar'ın Al Arabi takımıyla anlaşması nedeniyle orta sahasında boşluk oluşan La Liga ekibi, İngiliz yıldızı gündemine aldı.

MANUEL PELLEGRİNİ DELE ALLİ'YE ONAY VERDİ

Betis için hem forvet arkasında hem de kanatta ideal bir seçenek olarak görülen Dele Alli'nin transferine teknik direktör Manuel Pellegrini'nin de onay verdiği belirtildi.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde, İspanyol takımının 28 yaşındaki oyuncuya 1+1 yıllık sözleşme teklif edeceği ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro civarında gösterilen Dele Alli, 2022-2023 sezonunda Beşiktaş formasıyla 15 maça çıkarak 3 gol attı.