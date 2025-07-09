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Editor
 | Suat Vilgen

Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi 4 yıllık imzayı attı

La Liga ekibi Mallorca, Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin sözleşmesini 2029'a kadar uzattığını duyurdu.

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Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi 4 yıllık imzayı attı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 14:19

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ardından önce 'ya sonra dra 'ya olan , 3 sezondur top koşturduğu İspanyol ekibi ile yeni imzaladı.

Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi 4 yıllık imzayı attı

4 YILLIK DAHA İSPANYA'DA

Mallorca, Vedat Muriqi'nin gelecek sezo noktalanacak sözleşmesinin 2029'a kadar uzatıldığını açıkladı. Söz konusu açıklamada, "Mallorca'da tarih yazmaya devam edecek. Vedat Muriqi ve Mallorca, 2029'a kadar yenilenmek üzere yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı" denildi.

Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi 4 yıllık imzayı attı

TOPLAM 46 GOLDE İMZASI VAR

Mallorca forması altında bugüne değin 118 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Muriqi, takımına 35 gol ve 11 asistlik katkı yaptı.

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ETİKETLER
#transfer
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#Futbol Sözleşmesi
#Futbol
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