Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi 4 yıllık imzayı attı

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ardından önce Lazio'ya sonra dra Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriqi, 3 sezondur top koşturduğu İspanyol ekibi ile yeni sözleşme imzaladı.

4 YILLIK DAHA İSPANYA'DA

Mallorca, Vedat Muriqi'nin gelecek sezo noktalanacak sözleşmesinin 2029'a kadar uzatıldığını açıkladı. Söz konusu açıklamada, "Mallorca'da tarih yazmaya devam edecek. Vedat Muriqi ve Mallorca, 2029'a kadar yenilenmek üzere yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı" denildi.

TOPLAM 46 GOLDE İMZASI VAR

Mallorca forması altında bugüne değin 118 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Muriqi, takımına 35 gol ve 11 asistlik katkı yaptı.