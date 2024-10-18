Eski Galatasaraylı Marcao'dan itiraflar! 'İyi bir insan değildim'

18 Ekim 2024 18:25 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 18:47

Trendyol Süper Lig temsilcisi Galatasaray'da bir dönem forma giyen ve ardından Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı stoper Marcao, İspanyol basınından SFC'ye açıklamalarda bulundu. Zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Marcao, "Düzenli olarak psikoloğa gittim" dedi.

Bir dönem Galatasaray​ forması giyen Brezilyalı​ stoper​ Marcao​, SFC'ye açıklamalarda bulundu.

"ALIŞKANLIKLARIMI DEĞİŞTİRDİM"

Kariyerine İspanya La Liga takımı Sevilla​'da devam eden Marcao, SFC'ye yaptığı açıklamalarda, "Yaşadığım sakatlıklardan dolayı çok zor 2 yıl geçirdim. Ailem bana yardım etti. Sonra da psikoloğa gittim. Başta saçmalık olduğunu düşünüyordum ama psikoloğa gitmek bana çok faydalı oldu. Daha sakin bir insan oldum. Alışkanlıklarımı değiştirdim" ifadelerini kullandı.

"DÜZENLİ OLARAK PSİKOLOĞA GİTTİM"

Sözlerine devam eden Marcao, psikoloğa gitmesinin faydalarından şu sözlerle ifade etti: "İyi bir insan değildim. İyi bir baba olamamıştım. Acı çekiyordum. Eşim bana 'Senin yardıma ihtiyacın var' diyordu. Haklıydı. Haklısın dedim ve düzenli olarak psikoloğa gittim." dedi.

GALATASARAY KARİYERİ

Marcao, sarı-kırmızılı takım altında 141 maça çıkmıştı. Bu karşılaşmalarda ise 2 gol atıp 1 asist üretme başarısı göstermişti.