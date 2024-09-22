Eski hakemler Fenerbahçe-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı! Penaltı, kırmızı kart...

22 Eylül 2024 11:24 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 11:38

Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini deplasmanda 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Dev derbinin tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler değerlendirdi. İşte beIN Trio'da yapılan yorumlar...

Fenerbahçe​ ile Galatasaray​ arasındaki maçın tartışmalı kararlarını Yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem​ programı beIN Trio'da Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban değerlendirdi.



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

"DAVİNSON'UN DZEKO'YA MÜDAHALESİNDE SARI KART DOĞRU KARAR MI?"

Bülent Yıldırım: Topun ivme yönüyle, Abdülkerim Bardakcı'nın atağı karşılayabilecek durumda olduğunu düşünüyorum. O yüzden hakemle hemfikirim.

Deniz Çoban: Hakem, "Bana göre Abdülkerim Bardakcı bunu yakalayacak" diyor. Ben bu pozisyonda daha doğru olanın kırmızı kart olduğunu düşünüyorum.



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

"KAAN AYHAN'A GÖSTERİLEN SARI KARTTA KARAR DOĞRU MU?"

Bülent Yıldırım: Teknik olarak zamanlaması doğru ama şekil olarak biraz riskli bir hamle. Birazcık kaydı sanıyorum ancak umut vadeden atağı engelleyen bu şablonda... Krampon yukardayken gelmiyor, belki küçük bir temas olabilir. Ayakla çelmeyi görmekteyiz. Verilen sarı kartın yeterli olduğu fikrindeyim.

Deniz Çoban: Ben bunun çelmeden daha çok kontrolsüz bir hareket olarak değerlendiriyorum. Kramponun ön vidalarıyla alt baldırına basıyor ancak bunda etkili olamıyor, sıyırıp aşağı düşüyor. Ayak tam otursa sonuçları çok daha ağır olabilir, kırmızıdan bahsederdik. Bülent Yıldırım'la temel prensipte aynı yerdeyim ama çelme değil bunun bir kontrolsüz hareket olduğunu düşünüyorum.

Bahattin Duran: Benim içinde çok net. Kontrolsüz bir hareket. Biraz daha gergin bir bacakla oraya oturtsa çok daha tehlikeli bir pozisyon. O gücü gergin ayakla veremiyor. O gücü verse zaten diz bağlarını çok ciddi şekilde yaralardı ve kırmızı karta dönerdi ama sarı kart çok net ve çok doğru.



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

"FENERBAHÇE LEHİNE VERİLEN PENALTIDA HAKEMİN KARARI DOĞRU MU?"

Deniz Çoban: Abdülkerim Bardakcı savunma oyuncusu olarak olabildiğince dikkatli davranıyor. İki ayağı yerde, futbol oyunun doğasında olan bir temas. Burada penaltıyı düşünmeyiz. Kayarak gitmiyor, savurduğu ayak rakibine gelmiyor. Sadece futbol oyununun doğasında olan bir temas gerçekleşiyor. Penaltı yok, sarı kart hiç yok.

Bülent Yıldırım: Abdülkerim Bardakcı ilk hamleyi rakibe yapsa tamam. Topla oynamasına engel bir müdahalesi var mı, ayağa basıyor mu, kayarak mı geldi? Hayır. Son derece dikkatli bir şekilde adımını atıyor, hatta sağda yere sürttüğü ayak tam dönme esnasında, Fred de inme hamlesinde olduğu için bir temas oluyor. Bunun kontrolsüz bir müdahale olduğunu düşünerek sarı kartla değerlendirdi. Devam kararı daha doğru olurdu, yanılmış.

Bahattin Duran: Benim için bu pozisyon kesinlikle devam etmeliydi. Sonuç olarak baktığınızda bir temastan bahsedebiliriz ama bu kesinlikle bir ihlal değil. Buna VAR karışmaz.



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

"VİCTOR NELSSON'UN BİR ELLE OYNAMASI VAR MI?"

Bülent Yıldırım: Nelsson'un koluna değil, omuz başına topun çarptığını göreceğiz. İhlal bölgesi değil. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Herhangi bir ihlal söz konusu değil.



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)