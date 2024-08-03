Eskişehirspor yeni sezon formalarını tanıttı!

03 Ağustos 2024 17:46 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 18:04

Eskişehirspor, yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele verecek. Es Es'in turnuvada giyeceği formalar belli oldu.

Yeni sezon forması, Hummel tarafından tasarlanmış olup, üzerinde Eskişehir'in sembollerinden biri olan ETİ logosunu taşıyor. Formanın yaka kısmındaki V şekli ve kol detaylarındaki kırmızı çizgiler, formaya dinamik bir görünüm kazandırıyor.

Kulüp yetkilileri, yeni formanın hem taraftarlar hem de oyuncular için büyük bir motivasyon kaynağı olacağını belirtti. Eskişehirspor taraftarları, yeni formayı büyük bir beğeniyle karşıladı.

FORMALAR TARAFTARLA BULUŞUYOR

Eskişehir'in forma dağıtım sponsoru Crsspor tarafından ön siparişe açılan formalar 1026 TL'den satışa çıkarıldı.

Taraftarlar önümüzdeki hafta formalara erişim sağlayabilecek.