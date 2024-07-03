EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

03 Temmuz 2024 00:26 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 00:34

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EURO 2024'te son 16 turu sona erdi.

Ay-yıldızlılar son 16 turunda Avusturya'yı Merih Demiral'ın attığı 2 golle turnuvadan elerken çeyrek finaldeki rakibimiz Hollanda oldu.

Hollanda - Türkiye ve İngiltere - İsviçre eşleşmelerinin galipleri yarı finalde karşılaşacak.

ERKEN FİNAL: ALMANYA-İSPANYA

Turnuvanın ev sahibi Almanya ile İspanya'yı karşı karşıya getirecek dev eşleşme ise 5 Temmuz'da Stuttgart'ta oynanacak. Aynı gün Fransa ile Portekiz, Hamburg'da kozlarını paylaşacak.

İspanya - Almanya ve Portekiz - Fransa eşleşmelerinin galipleri yarı finalde karşılaşacak.

EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri

İspanya - Almanya (5 Temmuz)

Portekiz - Fransa (5 Temmuz)

İngiltere - İsviçre ( 6 Temmuz)

Hollanda - TÜRKİYE (6 Temmuz)