EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 00:26 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 00:34
EURO 2024'te A Milli Takımımız, Avusturya'yı yenerek son çeyrek finalist olurken eşleşmeler de netleşti. Turun en dikkat çeken maçı ev sahibi Almanya ve favori İspanya karşı karşıya gelecek.
EURO 2024'te son 16 turu sona erdi.
Ay-yıldızlılar son 16 turunda Avusturya'yı Merih Demiral'ın attığı 2 golle turnuvadan elerken çeyrek finaldeki rakibimiz Hollanda oldu.
Hollanda - Türkiye ve İngiltere - İsviçre eşleşmelerinin galipleri yarı finalde karşılaşacak.
ERKEN FİNAL: ALMANYA-İSPANYA
Turnuvanın ev sahibi Almanya ile İspanya'yı karşı karşıya getirecek dev eşleşme ise 5 Temmuz'da Stuttgart'ta oynanacak. Aynı gün Fransa ile Portekiz, Hamburg'da kozlarını paylaşacak.
İspanya - Almanya ve Portekiz - Fransa eşleşmelerinin galipleri yarı finalde karşılaşacak.
EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri
İspanya - Almanya (5 Temmuz)
Portekiz - Fransa (5 Temmuz)
İngiltere - İsviçre ( 6 Temmuz)
Hollanda - TÜRKİYE (6 Temmuz)
Kaynak: tgrthaber.com