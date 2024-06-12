Euro 2024 için geri sayım! Cuma günü başlıyor İşte turnuvanın "en"leri

12 Haziran 2024 13:14 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 14:13

14 Temmuz'da Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak final maçıyla son bulacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024), cuma günü başlıyor. Futbol severlerin büyük bir sabırsızlıkla beklediği turnuvanın açılış maçı ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanacak.

A Milli Takımımızı'n da F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile birlikte mücadele edeceği futbol şöleni için geri sayım sürerken, organizasyona ilişkin istatistiki bilgiler de ilgi çekmeye başladı. İşte Avrupa Futbol Şampiyonası'nın "en"leri...

Covid-19 pandemisi nedeniyle 2021 yılında oynanan Euro 2020'yi İtalya

EN FAZLA KAZANANLAR ALMANYA VE İSPANYA

1960'tan bugüne dek oynanan 15 Avrupa Şampiyonası'nı tam 10 farklı ülke kazandı. Euro 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya ile İspanya 3'er kez ile zafere en fazla ulaşan iki takım konumunda.

TURNUVAYA KENDİ LİGİNDEN EN FAZLA OYUNCU ALAN TAKIMLAR

İngiltere 24 İtalya 23 Almanya 20 Çekya 15

KENDİ LİGİ DIŞINDAN EN FAZLA OYUNCU ÇAĞIRAN TAKIMLAR

Arnavutluk , Danimarka. 26 İsviçre, Gürcistan. 24 Slovenya, Sırbistan, Polonya, Slovakya, Belçika. 23

TURNUVADA EN FAZLA OYUNCUYLA TEMSIL EDILEN KULÜPLER:

Manchester City, Milan (13) PSG, Barcelona, Real Madrid (12) Bayern Munih, RB Leipzig. (11) Arsenal, Bayer Leverkusen (10)

*Fenerbahçe, 7 oyuncuyla 7. sırada yer alıyor. Turnuvada Beşiktaş ve Galatasaray'dan 4'er, Gaziantep FK'dan ise 3 oyuncu boy gösterecek.

• En yaşlı oyuncu: Pepe (41 yıl 100 gün)

• En genç oyuncu: Lamine Yamal 16 yıl 330 gün

MİLLİ FORMAYI EN FAZLA GİYEN OYUNCULAR