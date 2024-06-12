Euro 2024 için geri sayım! Cuma günü başlıyor İşte turnuvanın "en"leri
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, ev sahibi Almanya'nın cuma günü İskoçya ile oynayacağı maçla başlıyor. Turnuva için heyecan dozu gitgide artarken, bu organizasyona ilişkin istatistiki bilgiler de ilgi çekiyor. İşte turnuvanın "en"leri...
14 Temmuz'da Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak final maçıyla son bulacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024), cuma günü başlıyor. Futbol severlerin büyük bir sabırsızlıkla beklediği turnuvanın açılış maçı ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanacak.
A Milli Takımımızı'n da F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile birlikte mücadele edeceği futbol şöleni için geri sayım sürerken, organizasyona ilişkin istatistiki bilgiler de ilgi çekmeye başladı. İşte Avrupa Futbol Şampiyonası'nın "en"leri...
Covid-19 pandemisi nedeniyle 2021 yılında oynanan Euro 2020'yi İtalya
EN FAZLA KAZANANLAR ALMANYA VE İSPANYA
1960'tan bugüne dek oynanan 15 Avrupa Şampiyonası'nı tam 10 farklı ülke kazandı. Euro 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya ile İspanya 3'er kez ile zafere en fazla ulaşan iki takım konumunda.
TURNUVAYA KENDİ LİGİNDEN EN FAZLA OYUNCU ALAN TAKIMLAR
- İngiltere 24
- İtalya 23
- Almanya 20
- Çekya 15
KENDİ LİGİ DIŞINDAN EN FAZLA OYUNCU ÇAĞIRAN TAKIMLAR
- Arnavutluk , Danimarka. 26
- İsviçre, Gürcistan. 24
- Slovenya, Sırbistan, Polonya, Slovakya, Belçika. 23
TURNUVADA EN FAZLA OYUNCUYLA TEMSIL EDILEN KULÜPLER:
- Manchester City, Milan (13)
- PSG, Barcelona, Real Madrid (12)
- Bayern Munih, RB Leipzig. (11)
- Arsenal, Bayer Leverkusen (10)
*Fenerbahçe, 7 oyuncuyla 7. sırada yer alıyor. Turnuvada Beşiktaş ve Galatasaray'dan 4'er, Gaziantep FK'dan ise 3 oyuncu boy gösterecek.
• En yaşlı oyuncu: Pepe (41 yıl 100 gün)
• En genç oyuncu: Lamine Yamal 16 yıl 330 gün
MİLLİ FORMAYI EN FAZLA GİYEN OYUNCULAR
- Cristiano Ronaldo 206 (Portekiz)
- Luka Modric 175 (Çekya)
- Jan Vertonghen 154 (Belçika)