EURO 2024 öncesi Kenan Yıldız şoku!

13 May 2024 21:51 - Güncelleme : 13 May 2024 21:57

A Milli Futbol Takımı ve Juventus'un yükselen yıldızı Kenan Yıldız'ın sakatlandığı öne sürüldü.

OMZUNDAN SAKATLANDI

İtalyan basınında yer alan habere göre; Kenan Yıldız, omuzundan bir sakatlık yaşadı. Genç futbolcunun bu sebeple Juventus'ta antrenmana çıkmadığı belirtildi.

ATALANTA MAÇINDA YOK

Kenan Yıldız'ın İtalya Kupası'nın finalinde Atalanta ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği kaydedildi. Genç futbolcunun durumunun riskli olduğu ve yarın yeniden bir değerlendirme yapılacağı ifade edildi.

EURO 2024'E YETİŞECEK Mİ?

Kenan Yıldız'ın Vincenzo Montella tarafından haziran ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası kadrosuna çağırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

19 yaşındaki futbolcuyu A Milli Futbol Takımı'nda ilk kez oynatan Vincenzo Montella, Kenan Yıldız'ın durumunu yakından takip ediyor.

Milli futbolcunun sakatlığının ne durumda olduğu henüz netlik kazanmadı.

Kenan Yıldız, A Milli Futbol Takımı'nda 5 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

29 MAÇTA 3 GOL-1 ASİST

19 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Juventus'ta 29 maçta forma şansı buldu. Kenan Yıldız bu karşılaşmalarda 3 kez rakip fileleri havalandırdı ve 1 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro civarında gösterilen Kenan Yıldız'ın Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.