EURO 2024 öncesi Zaniolo'dan kötü haber! Turnuvayı yine kaçırabilir
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
14 May 2024 21:33 - Güncelleme : 14 May 2024 21:58
Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi. Liverpool maçında sakatlanan İtalyan yıldızın, EURO 2024'te forma giyemeyeceği ifade edildi.
İngiliz ekibi Aston Villa'nın Liverpool ile karşılaştığı maçta sakatlanan Nicolo Zaniolo'nun son durumu belli oldu. İtalyan futbolcunun ayağında mikro kırıklar tespit edildi.
1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK: EURO 2024'TE YOK!
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Ayağında mikro kırıklar tespit edilen İtalyan futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Nicolo Zaniolo, EURO 2024'te forma giyemeyecek.
EURO 2020'Yİ DE KAÇIRMIŞTI
Zaniolo, İtalya'nın şampiyon olduğu EURO 2020'de de forma giyememişti.
24 yaşındaki futbolcunun dev turnuva öncesi çapraz bağları kopmuş sakatlığını atlatmış olmasına rağmen hazır olmaması nedeniyle kadroya alınmamıştı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr