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EURO 2024'e damga vuran kadroyu İspanyollar duyurdu: İlk 11'de 3 Türk var

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
15 Temmuz 2024 11:18 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 11:28
EURO 2024&#039;e damga vuran kadroyu İspanyollar duyurdu: İlk 11&#039;de 3 Türk var

İspanya'nın şampiyonluğuyla sonlanan EURO 2024'te en iyi çıkış yapan futbolculardan bir ilk 11 kuruldu. İspanyol Marca tarafından yapılan kadroda A Milli Takım'dan 3 futbolcuya yer verildi. İşte o isimler...

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca, İspanya'nın finalde İngiltere'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı EURO 2024'te en iyi çıkış yapan futbolcuları seçti.

3 Türk futbolcunun da yer aldığı ilk 11 şu şekilde:

Verbruggen - Hollanda

Ferdi Kadıoğlu - Türkiye

EURO 2024'e damga vuran kadroyu İspanyollar duyurdu: İlk 11'de 3 Türk var - 1. Resim

Hancko - Slovakya

Bijol - Slovenya

Ratiu - Romanya

Aebischer - İsviçre

Reijnders - Hollanda

Arda Güler - Türkiye

EURO 2024'e damga vuran kadroyu İspanyollar duyurdu: İlk 11'de 3 Türk var - 2. Resim

Ndoye - İsviçre

Mikautadze - Gürcistan

Barış Alper Yılmaz - Türkiye

EURO 2024'e damga vuran kadroyu İspanyollar duyurdu: İlk 11'de 3 Türk var - 3. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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