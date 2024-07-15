EURO 2024'e damga vuran kadroyu İspanyollar duyurdu: İlk 11'de 3 Türk var
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
15 Temmuz 2024 11:18 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 11:28
İspanya'nın şampiyonluğuyla sonlanan EURO 2024'te en iyi çıkış yapan futbolculardan bir ilk 11 kuruldu. İspanyol Marca tarafından yapılan kadroda A Milli Takım'dan 3 futbolcuya yer verildi. İşte o isimler...
İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca, İspanya'nın finalde İngiltere'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı EURO 2024'te en iyi çıkış yapan futbolcuları seçti.
3 Türk futbolcunun da yer aldığı ilk 11 şu şekilde:
Verbruggen - Hollanda
Ferdi Kadıoğlu - Türkiye
Hancko - Slovakya
Bijol - Slovenya
Ratiu - Romanya
Aebischer - İsviçre
Reijnders - Hollanda
Arda Güler - Türkiye
Ndoye - İsviçre
Mikautadze - Gürcistan
Barış Alper Yılmaz - Türkiye
Kaynak: tgrthaber.com